Joshua Clottey : « Je n’ai pas honte d’avoir abandonné l’école pour devenir champion du monde »

Le boxeur ghanéen Joshua Clottey a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir abandonné l’école pour se concentrer sur le titre de champion du monde.

Clottey a commencé sa carrière professionnelle dans les années 2000 et a été l’un des pugilistes les plus constants du Ghana pendant plus d’une décennie. Il est devenu le champion IBF des poids welters et a combattu de nombreux boxeurs célèbres du monde, à son apogée.

Parlant de son enfance, Clottey a déclaré qu’il était brillant en classe mais qu’il n’avait pas honte d’avoir abandonné l’école pour devenir champion du monde. « J’étais un étudiant brillant à l’école. J’étais parmi les premiers et les seconds de ma classe. J’ai pu terminer JHS et je comprends quand les gens parlent anglais et je peux répondre », a-t-il déclaré à Joy News, cité par Ghahaweb.

« Même si vous terminez votre maîtrise, vous devez encore apprendre dans la vie (…) Je voulais réussir parce que j’ai abandonné l’école très tôt donc moi étant un boxeur, je dois m’assurer de devenir champion du monde. Fuir les bancs pour devenir champion du monde, c’est un peu comme avoir une maîtrise en éducation. Je n’ai donc jamais honte d’avoir abandonné l’école« .

Le champion du monde est également revenu sur son combat contre Manny Pacquiao qui a eu lieu il y a plus de dix ans. Un duel très médiatisé qui aurait dû rapporter un joli pactole au Ghanéen, qui n’a finalement eu que des miettes. Joshua Clottey avait en effet combattu en 2010 le Philippin Manny Pacquiao, sept choix champion du monde. Un combat perdu par le Ghanéen par décision unanime.

S’exprimant sur Prime Take de Joy News, Clottey a déclaré que beaucoup de choses se sont mal passées lors des négociations pour le combat contre le boxeur philippin. Selon lui, il a fait confiance à son manager pour lui obtenir le meilleur cachet possible mais a finalement été trompé.

« Je regrette d’avoir signé avec ce manager. Je regrette d’avoir écouté le formateur mais cela m’a rendu fort de ne permettre à personne de négocier en mon nom. J’étais censé gagner plus d’argent », a déclaré Clottey.

«Je n’étais pas content du combat contre Pacquiao parce que j’avais trois ans de contrat avec mon manager, alors j’ai décidé de le faire exploser. Je suis même allé à son bureau pour négocier pour qu’il prenne 25% donc je prends 8% mais il a dit non« . Le record de Clottey s’élève à 47 combats – avec cinq défaites et 41 victoires, dont 24 par KO.