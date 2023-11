Josey: subtile réaction de Serey Dié après son retrait des réseaux sociaux

- Publicité-

L’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a réagi de façon subtile au retrait de sa compagne Josey des réseaux sociaux dans une publication sur son compte Facebook.

La chanteuse ivoirienne Josey a supprimé les publications de son compte Instagram et sa page Facebook est introuvable depuis le mercredi 1er novembre 2023. Avant de disparaître des réseaux sociaux, Josey avait prévenu ses fans sur son compte snap Chat.

« Je ne me ferai plus voir sur les réseaux sociaux. Mais, il ne faut pas qu’on me pousse à bout. Je ne sais pas faire les choses doucement. S’ils me poussent à bout, je vais supprimer tous mes réseaux sociaux et on n’en parle plus. Je disparais sans crier gare. Là je ne vois rien et personne ne me voit. Je me concentre sur l’essentiel: mes enfants. », avait-elle écrit.

Si on s’en tient à son message, cette décision est prise en raison des polémiques dont elle fait objet sur les réseaux sociaux à cause de sa relation avec Serey Dié. Mais la chanteuse a pu compter sur le soutien de son compagnon et père de ses deux enfants.



« Tu es un don du ciel, ta voix est un trésor. Talentueuse, créative, intelligente et coriace. Le violet te va si bien. Reviens-nous vite, Queen », a écrit Serey Dié autour de minuit sur sa page Facebook.