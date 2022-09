Josey et Serey Die: le mannequin Awa Sanoko s’en mêle et met en garde la chanteuse

Le mannequin Awa Sanoko s’annonce dans la danse et se mêle de l’histoire d’amour entre la chanteuse Josey et l’ancien footballeur ivoirien Serey Die qui fait grand bruit sur la toile depuis des semaines.

Après sa séparation avec son ex-femme Aline, Serey Die assume sa relation avec Josey. Il s’est une fois encore prononcé la semaine dernière pour apporter son soutien à sa compagne victime de critiques. « QueenY, mets-toi ici, ne répond plus à rien, concentre-toi sur ton travail, les enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel », a écrit Serey Dié pour siffler la fin de la récréation.

Mais son coup de pouce n’a visiblement pas régler la situation car les détracteurs de la chanteuse Josey, continuent leur besogne. Aux dernières nouvelles c’est le mannequin Awa Sanoko qui s’en est mêlée en prédisant une triste fin à Josey. « On va regarder votre foyer là maintenant. Surtout moi. Et de très près. On va voir s’il n’ira pas sur une nouvelle go, gros c.ul gros seins et teint clair, en étant avec toi oh cp José » a écrit Awa Sanoko dans une storie Instagram dans la soirée d’hier avec comme légende une photo de Serey Die et Josey.

Serey Dié assume sa relation avec Josey

A ceux qui estiment qu’il laissera aussi Josey pour une autre femme comme ce fut le cas pour Aline, Serey Dié indique qu’ils peuvent toujours attendre. « En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de DIEU s’abatte sur nous, profitons car tout est éphémère et la vie est courte », a-t-il lâché en légende d’une photo de Josey et lui en tenue traditionnelle.

Pour rappel, l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a fait des révélations sur sa vie conjugale dans l’émission life Week-end en juin 2022. A l’époque, en plus d’avoir annoncé être en couple avec la chanteuse Josey, l’ex capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a confié qu’il s’est séparé de sa femme Aline.

Une révélation qui a suscité de vives polémiques. Mais pour Josey, l’erreur est humaine et le pardon divin. « Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain », a-t-elle réagi.

Depuis lors, des milliers de fans accusent Josey d’avoir volé le mari (Serey Dié) d’Aline, la femme avec qui le footballeur a eu cinq enfants y compris des jumelles.