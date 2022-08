Joseph Djogbénou et Valentin Aditi Houdé: le rapprochement se dessine

L’information du rapprochement du président du parti DUD à la mouvance au pouvoir se confirme de plus en plus. Ce weekend, le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou est perçu aux côtés du président de la Dynamique unitaire pour le développement, Valentin Aditi Houdé.

Il y a quelques jours, des médias locaux ont annoncé que le parti Dynamique unitaire pour le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé se prépare pour entrer dans l’un des deux blocs politiques soutenant l’action du chef de l’Etat. La rumeur se confirme de plus en plus et le parti de l’ancien questeur de l’assemblée nationale va bientôt rallier le parti union progressiste le renouveau né de la fusion du PRD et de l’UP.

Selon des indiscrétions, les discussions ont beaucoup évolué entre les responsables des deux partis politiques. C’est peut-être ce qui justifie la présence le dimanche 28 Août 2022, du professeur Joseph Djogbénou et plusieurs autres membres du bureau politique du parti union progressiste le renouveau aux côtés du président de la DUD, l’honorable Valentin Aditi Houdé.

C’était à l’occasion de la messe d’action de grâce de la 7ème édition de ZEXWE organisée dans le cadre de la fête des retrouvailles des fils et filles de la commune de Zè, commune native de Valentin Houdé. Au cours de cette fête identitaire, l’ex questeur de l’assemblée nationale septième législature était entouré des responsables du parti UPR. Une image qui parle encore plus fort que les indiscrétions et qui veut simplement dire que les discussions sont quasi finies et que le parti de Valentin Houdé est entrain de rompre les amarres avec l’opposition pour faire son entrée dans la mouvance au pouvoir.

Ainsi, après le département de l’Ouémé et du Plateau avec le ralliement du PRD et de l’ancien maire de la Commune d’Adja-Ouèrè, c’est l’axe de la sixième circonscription électorale que le professeur Joseph Djogbénou est entrain de conquérir avec l’entrée prochaine du parti de valentin Houdé à la mouvance.

Faut-il le rappeler, le parti de Valentin Houdé avait raté les rendez-vous des élections législatives de 2019 et les élections communales et municipales de 2020 et figure donc sur la liste des partis politiques menacés de disparition au regard de certaines dispositions de la nouvelle loi sur les partis politiques.