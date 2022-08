Législatives 2023 au Bénin: fortement courtisé, Valentin Houdé annoncé dans la mouvance

Annoncée comme l’une des formations politiques menacées de disparition au au terme de l’article 27 de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la DUD de Valentin Houdé est annoncée dans la mouvance dans le cadre des élections législatives prochaines.

A quelques mois des prochaines élections législatives, il est noté des regains d’activités au sein des formations politiques et de repositionnement d’acteurs politiques. En dehors de l’actualité sur l’UDBN, il se susurre actuellement que la DUD de l’ancien questeur de l’assemblée nationale, Valentin Houdé se prépare à rejoindre la mouvance au pouvoir.

Selon des sources rapportées par « Les 4 Vérités », le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Houdé est actuellement fortement courtisé. N’eusse été son hésitation, l’homme de Zè aurait fait depuis un moment, sa déclaration d’adhésion à la mouvance mais ce n’est plus pour longtemps selon les indiscrétions. C’est le parti Union Progressiste en refondation avec le PRD qui va accueillir le parti de l’ancien questeur de l’assemblée nationale qui s’est toujours fait élire dans son fief électoral.

Le parti de Valentin Houdé avait raté les rendez-vous des élections législatives de 2019 et les élections communales et municipales de 2020 et figure donc sur la liste des partis politiques menacés de disparition. Si les indiscrétions arrivaient à se confirmer, la DUD préservera ainsi ce qui lui reste comme actif mais en échange de sa liberté d’action.

Le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) est une formation politique bien assise dans l’arrondissement de Zè et qui dispose d’un bon ancrage dans toute la sixième circonscription électorale.