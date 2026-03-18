Jordan Bardella voterait à titre personnel pour Rachida Dati aux municipales 2026

À quelques jours du second tour des municipales de 2026, une déclaration publique de Jordan Bardella a relancé les équilibres politiques à Paris : ce mardi 17 mars 2026, sur son plateau, Cyril Hanouna a annoncé que le président du Rassemblement national voterait « à titre personnel » pour Rachida Dati , candidate Les Républicains à la mairie de Paris. L’information, reprise par plusieurs médias, intervient dans un contexte de recompositions et de fusions de listes à droite face aux candidatures de gauche et d’extrême gauche.

Sur le plateau du journal télévisé de TF1 présenté par Gilles Bouleau, Jordan Bardella avait auparavant déclaré : « Comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l’extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, à titre personnel, j’aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l’extrême gauche. » Il n’avait pas nommé explicitement Rachida Dati lors de cette intervention.

À Paris, l’arithmétique du second tour donne néanmoins un sens précis à cette formulation : la liste « face à la gauche et à l’extrême gauche » est identifiée comme celle conduite par Rachida Dati, récemment renforcée par une fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et par le retrait de Sarah Knafo (Reconquête), dont les 10,4 % du premier tour ont fait basculer des voix vers le bloc de droite. Le candidat RN dans la capitale, Thierry Mariani, avait obtenu 1,6 % au premier tour.

Bardella, Hanouna et la portée politique de l’annonce

Sur le plateau de Tout beau, tout n9uf (TBT9), Cyril Hanouna a repris la déclaration et précisé l’information au public en direct : « J’ai une info incroyable qui vient d’arriver. Jordan Bardella annonce à l’instant qu’il voterait à titre personnel, il dit bien à titre personnel, pour Rachida Dati à Paris. » L’animateur a insisté sur le caractère neuf de l’annonce et sur sa diffusion en temps réel.

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Jordan Bardella a également déclaré, lors de son intervention au journal de TF1, que s’il était électeur à Paris il « ferait barrage à la gauche et à l’extrême gauche ». Le président du RN précise voter à Garches, dans les Hauts-de-Seine, ce qui situe sa prise de position comme relevant d’un choix personnel et non d’une consigne nationale officielle.