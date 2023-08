Jordan Ayew: « Accra m’a appris à être discipliné et humble »

- Publicité-

L’attaquant du Ghana et de Crystal Palace, Jordan Ayew, a décrit Accra comme sa « maison » et affirme que grandir là-bas lui a appris à être discipliné et humble.

Ayew est né à Marseille, en France, mais a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents à Accra, la capitale du Ghana. Parlant de son enfance, l’homme de 31 ans a déclaré que grandir à Accra lui avait appris les bases de la vie et qu’il apprécierait toujours d’y retourner.

Selon lui, le système familial à Accra, où chacun ressent le besoin d’aider et à élever ses enfants, même s’ils n’ont aucun lien de parenté, l’a façonné. « J’ai grandi avec mes grands-parents. Je ne peux pas parler assez haut d’Accra. C’est mon chez-moi et j’ai appris beaucoup de choses – les bases de la vie : être discipliné et humble », a déclaré Ayew à Sky Sports .

« Vous recevez des conseils de votre famille, mais aussi des gens du quartier. Ils me signalaient quand je ne faisais pas ce qu’il fallait. C’est une mentalité différente de celle de l’Europe. Cela m’a aidé à façonner qui je suis aujourd’hui. Ce sont les gens qui ont commencé avec moi par le bas, mes vrais amis, et j’aime toujours revenir les voir« , a-t-il ajouté.

Ayew réalise un excellent début de saison avec Crystal Palace, victorieux de Sheffield United (1-0) lors de la première journée de Premier League. Un but signé Odsonne Édouard, sur une passe décisive de l’international ghanéen. Un exploit que n’ont malheureusement pas su reproduire les Glaziers, battus par Arsenal (0-1), lundi.

🇬🇭 Jordan Ayew assists Crystal Palace’s first goal of the season with a lovely cross. pic.twitter.com/c1XWBKvotl — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) August 12, 2023

