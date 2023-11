Jonathan Morrison: « me mettre en couple avec Maria Mobil est la plus grosse erreur de ma vie »

Jonathan Morrison a fait sa première apparition médiatique depuis sa libération. Reçu pour une interview avec la chaine de télévision NTV devenue désormais TREIIZE NTV, le jeune entrepreneur ivoirien est revenu sur sa relation avec Maria Mobil.

Considéré jusqu’à présent comme un modèle pour la jeunesse africaine en raison de ses nombreux projets à succès notamment le Cam Tchin-Tchin, Jonathan Morrison a vu son image ternie par une affaire de détournement de 19 millions 400 mille francs CFA. Le jeune entrepreneur a été accusé par le Collectif des présidents de clubs sportifs du Cam Tchin Tchin, dont il est le promoteur, d’avoir détourné des frais de participation d’environ 20 millions. Cette affaire lui a même valu une détention de plusieurs jours, avant qu’il ne soit libéré au début du mois d’août 2023.

Muré dans un silence total depuis sa libération, l’influenceur a finalement fait parler de lui dans une longue interview accordée au média TREIIZE NTV. Entre ses déboires judicaires ses échecs et ses erreurs passées, le jeune entrepreneurs s’est confié sur plusieurs sujets.

Interrogé sur ce qu’il pense des nombreuses révélations faites par son ex Maria Mobil lors de sa détention, le promoteur du Cam Tchin-Tchin n’a pas eu sa langue dans sa poche. Il a ouvertement déclaré avoir regretté d’avoir entretenu une idylle avec la jeune femme d’origine togolaise.

« Depuis que j’ai quitté les Etats-Unis, je n’ai plus de contact avec elle. Je ne veux plus rentrer dans son jeu. Je suis passé à autre chose, parce que j’ai une femme et un enfant de qui je prends soin maintenant. Je ne m’occupe plus vraiment de tout ce que Maria Mobil puisse raconter sur moi. Je pense que me mettre en couple avec elle, était la plus grosse erreur de ma vie », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Jonathan Morrison et Maria Mobil ont été au cœur d’une relation très médiatisée qui a finalement pris fin au début du mois de juin 2022.