Jonathan Morrison arrêté: le promoteur du Cam Tchin Tchin placé en garde à vue

Le promoteur du Cam Tchin Tchin, Jonathan Morrison, a été arrêté le 31 octobre 2023 et placé en garde à vue à la Brigade de recherche.

Jonathan Morrison a été privé de sa liberté depuis le mardi dernier, suite à une plainte déposée par le Collectif des présidents de clubs sportifs du Cam Tchin Tchin, dont il est le promoteur. Il se trouve actuellement en garde à vue et sera présenté au procureur le jeudi 2 novembre 2023.

Les 10 présidents de clubs reprochent à Jonathan Morrison de ne pas avoir respecté leurs droits de participation à la 2ème édition de la compétition qui s’est déroulée en 2023. Malgré le paiement des frais de participation, les présidents ont été exclus pour avoir exprimé des observations sur le comportement de Morrison.

La pomme de discorde

Les présidents de clubs réclament près de 20 millions de francs CFA à Morrison, correspondant à leurs droits de participation, dont le montant minimum était de 1,8 million de francs CFA chacun.

Face à l’indifférence de Jonathan Morrison, les présidents de clubs ont convoqué une réunion le 31 octobre 2023, lors de laquelle il a été arrêté et placé en garde à vue à la Brigade de recherche.

‘’Il (Jonathan Morrison) a répondu à la convocation de la Brigade de recherche. On pensait qu’après là-bas, il serait à la Police économique. Nous étions à la Police économique puisqu’ils nous ont demandé de venir. De là-bas, on a appris qu’il (Jonathan Morrison) était de l’autre côté donc les présidents de club sont allés là-bas. Il était avec son avocat avec des collaborateurs. C’était depuis le matin. C’est entre 15h et 16h que les choses ont vraiment bougé » a confié le président d’Alépé MC, Yann Aboa, porte-parole du Collectif des présidents de clubs sportifs du Cam Tchin Tchin cité par L’infodrome.

Selon lui, Jnathan Morrison aurait été entendu par la brigade. On lui aurait demandé, d’après la même source, de réfléchir à la façon de résoudre le litige.

« Ils ont demandé si on est ouvert à une proposition, on dit qu’il n’y a pas de problème. Il a fait une proposition qui n’a pas rencontré l’assentiment des présidents, cette proposition était de nous payer sur plusieurs mois. Quelqu’un qui disait qu’il était prêt à nous donner notre argent sur place, qui nous a vilipendés sur les réseaux sociaux et qui vient nous dire qu’il va nous payer en monnaie de singe, on a refusé. On a dit que si c’est comme ça, c’est mieux que la procédure suive son cours que venir prendre des miettes. Sur place, il n’était même pas capable de débloquer le minimum pour essayer de régler le problème. Il nous a donné rendez-vous la semaine prochaine, on lui a dit que ce n’est pas possible », précise la même source.

Jonathan Morrison présenté au procureur le jeudi

A leur sortie de la brigade de recherche, les présidents de clubs ont encore déposé une plainte contre Jonathan Morrison à la police économique. « Nous étions là-bas quand la gendarmerie nous a rappelés pour nous dire que comme on a refusé la proposition, ils ont rendu compte au procureur et ils ont demandé à ce qu’il soit écroué et que demain (mercredi 1er février 2023 : ndlr) étant férié, qu’on le présente au Procureur le jeudi. Donc il dort à la Brigade de recherche », a-t-il expliqué.

Ainsi donc, Jonathan Morrison est en garde à vue et sera présenté au procureur le jeudi 2 novembre 2023. De leur côté, les présidents de clubs du cam Tchi Tchin ne demandent qu’une chose, le paiement par Morrison des 20 millions qu’il leur doit.

« Nous avons payé et il est allé faire un tirage au sort et nos noms n’apparaissaient pas. Il nous a sortis de la compétition donc on a demandé le remboursement. Il n’a pas donné et il a fait une vidéo pour dire qu’il nous paiera que le jour où il sera content », a clarifié le président d’Alépé MC, Yann Aboa, porte-parole du Collectif des présidents de clubs sportifs du Cam Tchin Tchin.