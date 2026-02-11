Johnny Hallyday a invité 100 bikers chez Chantal Goya

À 83 ans , Chantal Goya a récemment révélé des souvenirs inattendus de sa vie privée : Johnny Hallyday a vécu plusieurs mois chez elle alors que son appartement était en travaux et que Sylvie Vartan se trouvait à New York, et l’artiste a même raconté une soirée où le rocker a invité jusqu’à une centaine de bikers à la maison. Ces confidences, faites dans des interviews sur W9 et l’émission animée par Cyril Hanouna, éclairent d’un jour nouveau les liens personnels et professionnels qui ont uni les artistes des années yéyé.

À 83 ans, Chantal Goya a récemment révélé des souvenirs inattendus de sa vie privée : Johnny Hallyday a vécu plusieurs mois chez elle alors que son appartement était en travaux et que Sylvie Vartan se trouvait à New York, et l’artiste a même raconté une soirée où le rocker a invité jusqu’à une centaine de bikers à la maison. Ces confidences, faites dans des interviews sur W9 et l’émission animée par Cyril Hanouna, éclairent d’un jour nouveau les liens personnels et professionnels qui ont uni les artistes des années yéyé.

Reconnaissable pour son répertoire destiné au jeune public — chansons comme Bécassine, Pandi Panda, Babar ou Jeannot Lapin — Chantal Goya demeure une figure majeure de la chanson pour enfants en France. Avant cette carrière musicale, elle a aussi été actrice, travaillant notamment avec Jean‑Luc Godard, avant de s’orienter définitivement vers la chanson. Son image publique, douce et rassurante, contraste parfois avec des épisodes de vie privée et d’entourage plus inattendus, comme celui impliquant Johnny Hallyday.

Sa trajectoire artistique a connu des hauts et des bas médiatiques. Chantal Goya a été critiquée, parfois violemment, et accusée par certains d' »abêtir » les enfants ou de proposer une musique trop simple. Des passages télévisés, notamment chez Thierry Ardisson, ont été marquants et l’ont exposée à la moquerie. Malgré ces attaques, elle a poursuivi son travail, soutenue par une collaboration durable avec Jean‑Jacques Debout, son compagnon depuis 1966 et auteur de la quasi-totalité de ses chansons.

La décennie Hallyday‑Goya : cohabitation, convivialité et anecdotes

Chantal Goya a raconté que Johnny Hallyday, en proie à des difficultés logistiques liées à des travaux et à l’absence de Sylvie Vartan, a trouvé refuge chez elle. Elle lui a proposé une chambre ; il y est resté plusieurs mois. La cohabitation s’est installée dans un climat de familiarité : Chantal Goya a décrit Johnny comme « comme un grand frère », un homme « gentil, généreux, mais aussi très pudique », loin du mythe du rocker inaccessible.

Elle a relaté un épisode qui a surpris l’entourage : un jour, Johnny lui demande s’il peut inviter « des copains ». Chantal accepte sans imaginer l’ampleur de l’invitation. Le nombre d’invités a augmenté rapidement — « il y en avait 40… puis 80… peut‑être 100 », a‑t‑elle raconté —, transformant sa maison le temps d’une soirée. Les motos garées en bas, le bruit et l’ambiance ont marqué la chanteuse au point qu’elle confie : « J’étais affolée ! »

Selon ses souvenirs, la maison s’est momentanément muée en repaire de rockeurs, avec des verres partagés et une atmosphère électrique. Au‑delà de cet épisode folklorique, Chantal Goya insiste sur la complicité et l’amitié qui liaient les deux artistes, des liens renforcés par des rencontres et des collaborations familiales et professionnelles.

