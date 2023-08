John Dumelo en deuil : l’acteur ghanéen annonce la mort de sa mère

Sur sa page Facebook, le mardi 15 août 2023, John Dumelo, acteur et politicien ghanéen, a annoncé le décès de sa mère, Mme Antoinette Ama Ampomah Dumelo, à l’âge de 71 ans.

L’acteur Dumelo, qui est visiblement brisé par la mort de sa mère, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour écrire un message émouvant qui disait : « Mon cœur est brisé. Ma chère mère est décédée hier… ma plus grande supportrice », a-t-il déclaré.

Ce n’est un secret pour personne que John Dumelo et sa mère partageaient un lien fort et cela était évident dans la fréquence à laquelle il l’a affichée sur les réseaux sociaux. Sans oublier leur ressemblance frappante qui devient d’actualité à chaque fois qu’il partage un post sur sa mère. Toutefois, la cause du décès n’a pas été précisée.

Notons que la mort de la mère de John Dumelo est survenue peu de temps après qu’il a été déclaré candidat sans opposition au Congrès national démocratique (NDC), se préparant à contester le siège d’Ayawaso West Wuogon lors des prochaines élections.

