Joe Gomez pourrait faire son retour avec Liverpool face à Sunderland en Premier League

Éloigné des pelouses depuis sa blessure survenue lors du match contre Bournemouth (23e journée), Joe Gomez pourrait réintégrer l’effectif de Liverpool pour la réception de Sunderland, programmée mercredi à 20h15 GMT pour la 26e journée de Premier League. Le latéral et défenseur central anglais, dont l’indisponibilité a pesé sur la charnière des Reds, voit sa possible apparition sur la feuille de match devenir une option envisageable.

En conférence de presse tenue mardi au centre d’entraînement AXA, l’entraîneur Arne Slot a livré une appréciation mesurée sur l’état de forme de l’international. Le technicien néerlandais a expliqué que Gomez n’avait pas encore repris les séances collectives et a exprimé l’espoir de le voir effectuer une première reprise avec le groupe dans la journée.

Un retour, même sous forme d’intégration limitée, serait apprécié tant l’équipe souffre d’absences défensives. Slot a rappelé l’importance de chaque option disponible : si Gomez n’est pas en condition de démarrer, l’entraîneur devra composer sans plusieurs joueurs capables d’occuper ses rôles habituels, ce qui réduirait fortement les solutions tactiques.

Conséquences sportives

La présence éventuelle de Gomez offrirait au staff plus de souplesse dans la gestion d’une période chargée en rencontres, où l’enchaînement des matchs réclame une rotation fiable à l’arrière. Sa polyvalence — pouvant évoluer sur plusieurs postes défensifs — en fait un élément précieux pour affronter les prochaines échéances tout en ménageant les titulaires.

La décision finale sera prise à l’issue de l’entraînement et dépendra exclusivement des sensations du joueur et de l’avis médical ; mais la simple possibilité de le compter parmi les convoqués constitue déjà un soulagement pour un groupe touché par de nombreuses absences défensives.