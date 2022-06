Joe Biden trébuche à nouveau en montant les escaliers de « Air Force One » (Vidéo)

Le président Joe Biden, 79 ans, a de nouveau gravi les marches d’Air Force One mercredi, suscitant à nouveau des questions sur sa condition physique. Le mois dernier, Biden avait déjà fait un faux pas similaire alors qu’il se rendait dans l’Illinois.

Joe Biden, le plus vieux président américain élu, à 78 ans, a semblé perdre momentanément l’équilibre alors qu’il s’approchait de l’avion présidentiel sur la base aérienne d’Andrews en route pour l’Illinois, comme le montrent les images, mercredi 8 juin 2022. Malgré ce bref écart, le commandant en chef est monté à bord de l’avion sans incident, tenant le rail de la main droite pendant la montée.

M. Biden était dans l’Illinois pour visiter une ferme, où il a accusé l’invasion de l’Ukraine par la Russie d’être à l’origine de la hausse des prix alimentaires mondiaux. Il a également organisé une collecte de fonds à Chicago et rencontré des sympathisants syndicaux.

