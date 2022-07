Joe Biden, pleinement vacciné, a été testé positif au Covid-19 et isolé

Isolé à la Maison-Blanche, le président américain souffre de «symptômes très légers». Il a commencé à «prendre du Paxlovid», la pilule anti-covid, annonce sa porte-parole.

Le président américain Joe Biden «a été testé positif au Covid-19» jeudi et présente «des symptômes très légers», a annoncé dans un communiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Le démocrate de 79 ans a «commencé à prendre du Paxlovid», la pilule anti-covid de Pfizer, et va s’isoler à la Maison-Blanche jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif, a-t-elle indiqué, précisant que le président, pleinement vacciné et qui a reçu deux doses de rappel, «continuerait à assumer la totalité de ses fonctions» pendant ce temps.

Joe Biden a déjà reçu quatre doses du vaccin

Joe Biden, pleinement vacciné, avait reçu sa deuxième dose de rappel en mars dernier, juste après un discours consacré à sa politique de lutte contre la pandémie. Le président américain avait reçu sa première injection du vaccin Pfizer en décembre 2020, la seconde en janvier 2021, puis sa première dose de rappel fin septembre.