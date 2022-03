Joe Biden évoque avec Volodymyr Zelensky des capacités militaires « supplémentaires » pour « défendre son pays »

Le président des Etats-Unis Joe Biden a discuté mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des capacités militaires « supplémentaires » nécessaires pour aider l’armée ukrainienne à « défendre son pays », a déclaré la Maison Blanche.

Le président des Etats-Unis a discuté mercredi avec son homologue ukrainien. « Les dirigeants ont évoqué la manière dont les Etats-Unis travaillent jour et nuit pour répondre aux principales demandes faites par l’Ukraine en matière d’aide sécuritaire » ainsi que « les efforts persistants fournis par les Etats-Unis avec leurs alliés et partenaires pour identifier les capacités supplémentaires pour aider l’armée ukrainienne à défendre son pays », a affirmé l’exécutif américain dans un communiqué après un appel de 55 minutes entre les deux présidents.

Le chef de l’Etat ukrainien a pour sa part écrit sur Twitter avoir « partagé son analyse de la situation sur le champ de bataille et à la table des négociations », au lendemain d’une nouvelle session de pourparlers entre Kiev et Moscou. Nous avons parlé de soutien défensif spécifique, d’un nouveau paquet de sanctions renforcées et d’aide macrofinancière et humanitaire », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère de la Défense américain, John Kirby, a émis des doutes mardi soir sur les intentions russes, après la promesse d’une réduction de l’activité militaire autour de Kiev et dans la zone de Tchernihiv. Il ne s’agit que d’un « repositionnement » de l’armée russe et non d’un « vrai retrait ». « On verra s’ils tiennent parole », a également dit le président américain, Joe Biden, à des journalistes, peu après s’être entretenu avec les dirigeants français, britannique, allemand et italien.