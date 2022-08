Joe Biden annonce la mort du chef d’Al Qaida, un des cerveaux des attentats du 11 Septembre

Depuis la Maison Blanche, le président des Etats-Unis Joe Biden, a annoncé la mort du chef d’Al Qaida dans une frappe américaine.

« Justice a été rendue », a déclaré le président américain Joe Biden, en confirmant la mort d’Ayman al-Zawahiri, l’un des cerveaux des attentats du 11-Septembre. ll a été tué samedi soir, sur le balcon d’une résidence de Kaboul.

Un «tueur vicieux et déterminé» qui «n’est plus» et contre lequel «justice a été rendue», a déclaré le patron de la Maison Blanche.

M. Biden a fait savoir que des responsables du renseignement américain avaient suivi Ayman al-Zawahiri jusqu’à une maison du centre-ville de Kaboul où il se cachait avec sa famille. Le président a approuvé l’opération la semaine dernière et elle a été réalisée dimanche.

La frappe, menée par la Central Intelligence Agency (CIA), a été confirmée par cinq personnes bien au fait du dossier, qui ont parlé sous couvert de l’anonymat avant que M. Biden ne soit chargé d’informer le peuple américain des détails de l’opération.

Une équipe américaine au sol était présente en Afghanistan pour soutenir la frappe et s’est depuis retirée, a déclaré un haut responsable du renseignement.

La perte d’Ayman Al-Zawahiri élimine la figure, qui plus que quiconque, a façonné Al-Qaïda, d’abord en tant qu’adjoint d’Oussama ben Laden depuis 1998, puis en tant que son successeur. Ensemble, Oussama ben Laden et lui ont tourné les armes du mouvement djihadiste pour cibler les États-Unis, menant l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol américain — les attentats du 11 septembre 2001.