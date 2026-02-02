João Mário rejoint Bologne en Serie A

João Mario, le défenseur international portugais, va poursuivre sa saison en dehors de la Juventus : le club turinois a officialisé son départ temporaire vers Bologne. Le transfert se présente sous la forme d’un prêt qui doit permettre au joueur de bénéficier d’un nouvel environnement de compétition.

Natif de São João da Madeira, João Mario occupe le couloir droit et avait rejoint la Juve l’été dernier en provenance du FC Porto pour un montant avoisinant 12,6 millions d’euros. Sa période à Turin n’a pas permis l’implantation escomptée, avec seulement treize apparitions sous le maillot bianconero depuis son arrivée.

Du côté administratif, la Juventus a précisé les modalités du mouvement : le prêt court jusqu’au 30 juin 2026 et inclut une option permettant au club récepteur d’acheter le joueur à l’issue de la période. Cette opération vise à clarifier l’avenir du Portugais tout en offrant à Bologne la possibilité d’évaluer son apport sur le long terme.

Objectif : retrouver du temps de jeu

Formé initialement à Sanjoanense avant d’évoluer dans toutes les catégories de jeunes du FC Porto, João Mario espère profiter de cette étape pour relancer sa carrière en Serie A. La suspension dans les rotations juventines l’a privé de régularité ; un rôle plus prépondérant à Bologne lui offrirait l’occasion de retrouver rythme et confiance.

Pour Bologne, il s’agit d’un renfort sur le flanc droit capable d’apporter de l’expérience et de la polyvalence. De son côté, la Juventus conserve la possibilité de transformer ce prêt en transfert définitif si le joueur et le club italien confirment les attentes placées en lui au fil des prochains mois.