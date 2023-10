JO 2024 (F): la Côte d’ivoire jette l’éponge

-Publicité-

En course pour la phase finale de l’épreuve de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Côte d’ivoire ne participera pas à la suite des éliminatoires. Les Ivoiriennes ont déclaré forfait pour le tournoi.

Après le Mali, c’est au tour de la Côte d’ivoire de renoncer à l’épreuve de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Ivoiriennes ont déclaré forfait pour le tournoi, alors qu’elles devraient disputer le second tour des phases qualificatives face à la Tunisie.

« Entre la CAN féminine et les éliminatoires des Jeux olympiques, nous avions privilégié la CAN féminine, malheureusement, dans cette compétition, nous avions été vite éliminées. Pour les Jeux olympiques, nous ne prendrons pas part au prochain tour », a déclaré mardi à l’AFP Christine Aka Ezoua, présidente de la commission du football féminin au sein de la Fédération ivoirienne de football (FIF), rapporté par Ouest-france.

Si les raisons de ce retrait des éliminatoires du tournoi olympique n’ont pas été dévoilées, les « problèmes de trésorerie » de la FIF auraient précipité cette décision de l’instance ivoirienne, selon un membre du service de communication de la Fédération de football de la Côte d’Ivoire.

A noter que l’équipe olympique masculine ivoirienne ne sera pas non plus aux JO parisien, éliminée par le Niger au premier tour des phases qualificatives.