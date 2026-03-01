Jim Carrey : d’où viennent les théories du complot sur sa mort et son remplacement

Lors de la 51e cérémonie des César tenue à Paris le 26 février, Jim Carrey est apparu pour recevoir un César d’honneur récompensant l’ensemble de sa carrière. Sa présence, rare, a toutefois suscité des réactions qui ont dépassé le cadre d’un simple hommage.

Lors de la 51e cérémonie des César tenue à Paris le 26 février, Jim Carrey est apparu pour recevoir un César d’honneur récompensant l’ensemble de sa carrière. Sa présence, rare, a toutefois suscité des réactions qui ont dépassé le cadre d’un simple hommage.

L’acteur, âgé de 64 ans, a prononcé en français un discours chargé d’émotion, les larmes aux yeux, au cours duquel il a remercié sa famille, son père disparu et des collaborateurs comme Michel Gondry. À l’Olympia, la salle lui a réservé une ovation debout et des applaudissements soutenus. Sur les réseaux, en revanche, de nombreux internautes ont exprimé leur surprise et douté de son apparence.

Très vite, des théories ont proliféré en ligne. La rumeur la plus persistante affirme que le « vrai » Jim Carrey serait mort il y a plusieurs années, vraisemblablement entre 2015 et 2017, et qu’il aurait été remplacé par un clone, une doublure ou un autre intervenant doté de capacités techniques avancées. Les partisans de cette thèse relèvent des différences supposées — couleur des yeux selon l’éclairage, morphologie du nez, mâchoire, dentition, silhouette générale et un comportement jugé plus posé.

Publicité

Circulation et liens établis par les partisans