JIF 2022: Paul-Henri Damiba s’adresse aux femmes burkinabé

L’œuvre de refondation de notre Nation que nous avons engagée ne saurait prospérer sans la participation et l’implication des femmes qui représentent plus de la moitié de la population burkinabè, souligne le chef de l’Etat. « C’est pourquoi j’appelle les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la perspective d’un Burkina nouveau, de paix, d’intégrité retrouvée et de développement », a-t-il exhorté.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.