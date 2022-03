Jif 2022: Patrice Talon fait une promesse aux femmes béninoises

Le président béninois Patrice Talon, a rappelé ce mardi 8 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale de la femmes, la nécessité de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement du Bénin.

Depuis plusieurs décennies, la journée du 8 mars a été dédiée à la célébration des droits des femmes au plan mondial. Partout dans le monde, des rassemblements s’organisent pour opiner sur la place de la femme au sein de la société et son rôle dans les processus de développement.

Ces dernières années, le leadership féminin a été l’objet d’attraction et surtout de réflexion. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon, n’a pas fait l’exception à la règle. « Le 8 mars, Journée Internationale de la femme, plus qu’une célébration ordinaire, c’est l’occasion de rappeler la nécessité de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays », a rappelé le président Patrice Talon qui dit avoir inscrit au « premier rang des valeurs qui caractériseront désormais le Bénin, la promotion du leadership féminin et l’accroissement du pouvoir économique de la femme ».

« Le talent de la femme s’exprime dans tous les domaines. Dans sa vie privée, au plan professionnel et même en politique, ce talent doit être valorisé. Oui, avec les lignes directrices que le Gouvernement et moi-même avons tracées et les réformes en cours pour protéger et promouvoir la femme, nous voulons créer les conditions optimales pour son plein épanouissement ». Patrice Talon

Dans sa note finale, Patrice Talon a promis veiller inlassablement au respect de la dignité féminine sans discrimination d’âge ou de rang social. « La dignité de la femme, quels que soient son âge ou sa position sociale, sera davantage respectée. J’y veillerai sans relâche », a dit le chef du « Nouveau Départ ».