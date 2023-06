Jeux Olympiques Paris 2024: la vente et la consommation d’alcool interdite

L’alcool ne sera autorisé sur aucun des sites des Jeux olympiques et paralympiques de l’année prochaine à Paris (JO Paris 2024), ont annoncé les organisateurs.

En vertu d’une loi datant de 1991, l’alcool est interdit dans les stades sportifs, mais les organisateurs de la Coupe du monde de rugby de cette année en France avaient négocié une dérogation. Paris 2024, cependant, ne cherche pas à faire lever la loi pour les Jeux olympiques, a rapporté ce lundi le journal Le Parisien .

Mais la bière, le vin et autres boissons alcoolisées seront autorisés à être servis dans les zones d’accueil VIP et d’entreprise. La loi Evin de 1991 interdit la vente, la distribution et l’introduction de boissons alcoolisées dans les établissements de sports et d’activités physiques. De nombreux fans en France ont fait pression pour autoriser la vente d’alcool dans les stades à travers le pays, se plaignant de l’hypocrisie de le vendre dans les zones VIP, mais nulle part ailleurs.

En 2019, la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a suggéré que l’alcool soit également interdit dans les zones VIP, mais son idée a été rapidement rejetée par l’industrie des boissons. L’alcool a également été interdit dans les stades lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, mais au final, les spectateurs n’ont pas été autorisés à se rendre sur les sites en raison de la pandémie de COVID-19.

La société japonaise de bière Asahi s’est engagée en tant que sponsor de la Coupe du monde de rugby. Asahi Super Dry et Asahi Super Dry 0,0 % devraient être servis sur tous les sites de tournois à travers la France, couvrant 48 matchs dans neuf villes.

