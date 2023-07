Jeux de la Francophonie 2023: « Notre objectif, c’est la médaille d’or », Mathias Déguénon

L’entraineur des Guépards juniors a évoqué l’objectif de ses poulains aux Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa en RDC. Et le technicien béninois a assuré que son équipe vise le trophée.

Leur périple à Abidjan en Côte d’ivoire où ils ont fini sur la troisième manche du podium, a à peine terminé que les Guépards juniors sont déjà engagés dans une autre compétition. Les Béninois U20 participent à la neuvième édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa en RDC. Logée dans le groupe A, la team Bénin a disposé de l’équipe hôte (2-0) pour son premier match.

Une entrée réussie pour David Tchetchao et les siens qui vont tenter d’arracher leur billet pour les demi-finales face au Mali, ce mardi. Un nouveau défi qui n’effraie cependant pas Mathias Déguénon qui est très confiant pour ce choc ouest africain face aux Aiglons. Mieux, le technicien béninois assurent que ses poulains sont en terre congolaise pour remporter le trophée de ce tournoi.

- Publicité-

« Notre objectif en venant à Kinshasa, c’est d’aller toucher le trophée et prendre la médaille d’or. On a eu le tournoi d’Abidjan qui nous a permis de nous préparer. Face à la République Démocratique du Congo, les jeunes sont bien rentrés dans la compétition et c’est avec ce moral que nous allons aborder les autres matchs. Il faut rester concentré« , a déclaré Mathias Déguénon en zone mixte après la victoire contre la RDC.

Articles similaires