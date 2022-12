« Jeu Quiz Sms CdM »: Moov Africa récompense le gagnant du gros lot avec un voyage au Qatar

Le jeu concours Quiz Sms Coupe du Monde Qatar 2022 organisé par Moov Africa depuis le mois de septembre a finalement connu son épilogue. Les derniers gagnants sont désormais connus après le tirage au sort qui s’est déroulé ce mercredi 14 décembre 2022 à la direction générale de la société en présence d’un huissier de justice et du représentant de la LNB.

Moov Africa continue d’honorer son engagement, celui de créer un monde nouveau pour ses 5 millions d’abonnés. Grâce à son jeu Quiz Sms Coupe du Monde Qatar 2022, le réseau de téléphonie Mobile vient d’offrir l’opportunité à l’un de ses abonnés de suivre la finale de la grande messe de Coupe du Monde en direct du stade de Lusail au Qatar le dimanche 18 décembre prochain.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France 2 0 Maroc

Sur les 450 gagnants journaliers et les trois gagnants mensuels enregistrés lors de cette campagne qui a duré trois mois, c’est le numéro de l’abonné Dénis Amoussou qui a été choisi au hasard comme gagnant du gros lot après le tirage effectué sur la période du 12 septembre au 11 décembre 2022. Il a totalisé plus 12.000 points tout au long des trois mois qu’a duré le jeu.

Le troisième gagnant mensuel récompensé avec une somme de 100.000 F CFA

Avant le tirage du gagnant du plus gros lot, un premier tirage effectué a permis de découvrir le troisième gagnant mensuel qui remporte un montant de 100.000 à l’instar des deux premiers gagnants des mois d’octobre et de novembre 2022. Ceci sans compter sur les 450 gagnants journaliers qui ont régulièrement reçu chacun une somme de 10.000 F CFA sur leur compte Moov Money.

« Tous les mois on procède au tirage au sort d’un gagnant de lot mensuel parmi ceux qui ont totalisé au moins 5000 points et aujourd’hui nous avons procédé au tirage du troisième gagnant mensuel. Quant au gros lot, il prend en compte toute la période des trois mois et seuls les joueurs ayant totalisé au moins 10.000 points. », a expliqué Claudine Azonsi, chargée des services à valeur ajoutée et chef projet Quiz SMS. Elle a précisé que toutes les formalités sont déjà faites pour permettre au gagnant du gros lot de se rendre au Qatar pour la finale de la coupe du monde 2022.

Pour l’huissier de justice Yvonne Dossou Dagbénonbakin, c’est un jeu totalement transparent, dont le tirage se fait devant les abonnés avec l’assistance technique de la Loterie nationale du Bénin.

Faut-il le rappeler, le jeu Quiz SMS Coupe du monde Qatar 2022 a démarré le 12 septembre dernier pour une période de trois mois. Tous les jours, les 5 premiers joueurs ayant totalisé le plus de point gagnent automatiquement une somme de 10.000 FCFA sur leur Moov Money.

Moov-Africa- jeu Quiz