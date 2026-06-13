«J’étais plus complet», Zlatan Ibrahimović se compare à Haaland

Toujours fidèle à son discours sans filtre, Zlatan Ibrahimović s’est livré à une comparaison avec Erling Haaland. L’ancien attaquant suédois estime avoir été un joueur plus polyvalent que le buteur de Manchester City, tout en reconnaissant les qualités de finisseur exceptionnelles du Norvégien.

Toujours fidèle à son franc-parler, Zlatan Ibrahimović s’est une nouvelle fois illustré par une comparaison tranchée avec Erling Haaland. L’ancienne star du football suédois estime être un attaquant plus complet que le buteur de Manchester City, tout en reconnaissant certaines qualités spécifiques au Norvégien. Invité à s’exprimer sur Fox Sports, Ibrahimović a souligné la redoutable efficacité de Haaland dans la surface de réparation, tout en mettant en avant sa propre polyvalence.

« Il marque des buts et c’est un tueur dans la surface, mais j’étais plus polyvalent », a-t-il déclaré. L’ancien buteur du PSG et du FC Barcelone a également insisté sur les qualités d’intelligence et de gestion de l’effort de l’attaquant norvégien. « C’est un véritable tueur dans la surface, intelligent et efficace. Il ne gaspille pas son énergie inutilement », a-t-il ajouté. Fidèle à son sens de la formule, Ibrahimović a enfin livré une comparaison imagée entre leurs ambitions respectives devant le but. « J’ai vu une interview de lui dire que son rêve était de toucher deux ballons et de marquer deux buts. Moi, je rêvais de toucher deux ballons et d’en marquer trois », a-t-il conclu. Une sortie médiatique qui illustre, une fois encore, la confiance inébranlable de l’ancien international suédois, habitué à se placer au centre des débats même après la fin de sa carrière.





