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« J’étais millionnaire avant de le rencontrer », la femme de Paul Okoye dément avoir épousé le chanteur pour son argent

Dans un message posté sur les réseaux sociaux. Ivy Ifeoma a refuté les accusations selon lesquelles elle aurait épousé Paul Okoye pour son argent. L’épouse de Rudeboy estime que les femmes devraient privilégier leur propre réussite financière plutôt que de considérer le mariage avec un homme riche comme un objectif de vie.

Romaric Déguénon
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« J’étais millionnaire avant de le rencontrer », la femme de Paul Okoye dément avoir épousé le chanteur pour son argent
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Ivy Ifeoma, l’épouse du chanteur nigérian Paul Okoye, plus connu sous le nom de Rudeboy, a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux après avoir livré son opinion sur les relations amoureuses, l’argent et l’indépendance financière. Dans une vidéo publiée sur TikTok, la jeune femme a invité les célibataires à ne pas faire du mariage avec un homme fortuné une priorité absolue. Selon elle, la réussite personnelle et l’autonomie financière doivent rester au cœur des ambitions de chaque femme.

Ivy Ifeoma a souligné que, même si une union avec une personne aisée peut offrir certaines opportunités, il est essentiel de construire sa propre sécurité financière plutôt que de dépendre de celle d’un partenaire. Elle a également tenu à répondre aux critiques liées à sa relation avec Paul Okoye, souvent commentée en raison de leur différence d’âge. La jeune femme affirme qu’elle disposait déjà d’une situation financière confortable avant leur rencontre.

« Avant de me juger, il faut savoir que j’étais déjà millionnaire avant de rencontrer Paul, a-t-elle déclaré. Épouser un homme riche ne devrait jamais être l’objectif principal de quelqu’un. Cet argent lui appartient, pas à vous. » Tout en reconnaissant les avantages qu’une telle relation peut offrir, elle encourage les femmes à développer leurs propres projets et à investir dans leur avenir. Selon elle, les personnes fortunées sont davantage attirées par des partenaires ambitieuses, indépendantes et déterminées à réussir par elles-mêmes.

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