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«J’étais au plus bas», Tekno revient sur son combat contre une maladie des cordes vocales

L’artiste nigérian Tekno s’est livré sur la période difficile qui a marqué sa carrière, après avoir souffert de graves lésions des cordes vocales liées à un reflux acide. Le chanteur explique avoir été incompris par son entourage, qui le considérait à tort comme « paresseux ».

Romaric Déguénon
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«J’étais au plus bas», Tekno revient sur son combat contre une maladie des cordes vocales
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La star de la musique nigériane, Tekno, est revenue sur l’une des périodes les plus éprouvantes de sa carrière. L’artiste a évoqué la stigmatisation dont il a été victime alors qu’il souffrait de graves lésions des cordes vocales provoquées par un reflux acide, une maladie qui l’a contraint à s’éloigner de la scène pendant plusieurs années. Au sommet de sa popularité entre 2018 et 2021, Tekno a vu son ascension brutalement freinée par ces problèmes de santé. Incapable de chanter normalement, il avait dû observer une longue pause, perturbant ainsi la dynamique de sa carrière.

Invité récemment dans l’émission de Cool FM Lagos, le chanteur nigérian a raconté son difficile parcours et les conséquences psychologiques de cette épreuve. Il a expliqué qu’au plus fort de sa maladie, il avait perdu tout plaisir à faire de la musique. « Même après ma guérison, je détestais la musique. Je ne voulais plus en écouter pendant longtemps. Je me forçais à en faire uniquement parce que j’avais un contrat avec Universal », a-t-il confié.

Tekno a également révélé avoir choisi de cacher sa maladie, y compris à certains membres de son entourage et de son équipe professionnelle. Une décision qui a alimenté les incompréhensions autour de son absence et de son ralentissement artistique. « Même mes proches disaient : “Il est juste paresseux. Il ne veut pas se produire sur scène…” J’étais au plus bas », a-t-il témoigné.

Le chanteur a expliqué que cette situation avait conduit certaines personnes à remettre en question son engagement dans la musique, alors qu’il traversait en réalité une période de grande fragilité physique et mentale. Avec le temps, Tekno affirme avoir retrouvé un équilibre grâce notamment à la lecture de livres inspirants, qui l’ont aidé à se reconstruire émotionnellement et à renouer progressivement avec sa passion pour la musique.

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