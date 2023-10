« J’étais à 400% », Tayc revient sur le jour où il a reniflé le caleçon d’une fan en plein concert (vidéo)

- Publicité-

Un an environ après avoir reniflé le caleçon d’une fan sur scène en plein concert, Tayc a décidé finalement de s’expliquer. Lors d’une récente entrevue, l’initiateur de l’afro-love a présenté ses excuses publiques en abordant le sujet.

Tayc est visiblement un abonné des scandales. Le chanteur ne cesse d’enchaîner les gestes à polémique, à chaque fois qu’il est invité à donner un spectacle. Peu de temps après avoir tripoté les fesses d’une fan en Côte d’ivoire, qu’il vous souvienne que le chanteur s’était retrouvé au centre d’une autre polémique qui a fait le chou gras des réseaux sociaux.

En concert en Allemagne en septembre 2022, le Docteur Love avait choqué beaucoup de ses fans en ramassant un caleçon qu’une fan lui a lancé, avant de le porter près de son nez pour le renifler.

- Publicité-

Capturée par les spectateurs, cette séquence qui s’était répandue telle une trainée de poudre avait fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile. La vidéo a suscité une vague d’indignations et des commentaires négatifs. Plus d’un an après, le chanteur est revenu sur l’incident lors d’un récent entretien.

Interrogé sur le sujet, l’artiste franco-camerounais a fait preuve de sincérité en reconnaissant qu’il avait pu blesser certains de ses fans par le passé en raison de certains gestes parfois excessifs en concert. « Quand je suis en concert, je suis à 400% et des fois j’abuse mais c’est juste pour le show. Là j’ai vu que cette scène avait choqué mes fans et je suis désolé mais j’ai retenu, je dois diminuer la dose.», a-t-il déclaré.

Cette réponse du chanteur témoigne de sa volonté de prendre en compte les réactions de ses admirateurs et de s’efforcer d’ajuster son comportement pour éviter les frasques lors de ces prochains spectacles.