Jessica Thivenin cherche un avocat pour un litige lié aux travaux à Dubaï

Dans la nuit du 28 février au 1er mars, Dubaï a été le théâtre d’une attaque de missiles attribuée à l’Iran en représailles à des bombardements américano-israéliens sur Téhéran, provoquant une paralysie partielle des infrastructures et une forte inquiétude parmi les résidents, notamment les influenceurs français établis dans l’émirat.

Les médias relatent des impacts ciblant des lieux stratégiques : l’aéroport international a été rendu partiellement inopérant, le port de Jebel Ali a subi des dommages et un incendie a été signalé sur la façade du Burj Al Arab. Ces incidents ont entraîné des perturbations des transports et suscité une large réaction sur les réseaux sociaux où de nombreux expatriés et personnalités publiques ont exprimé leur peur et leur difficulté à quitter le territoire.

Parmi les expatriés affectés figurent plusieurs influenceurs français qui avaient fait le choix de s’installer à Dubaï, citant des motifs fiscaux et des raisons de sécurité. La diffusion d’images et de messages en temps réel a amplifié la panique et mis en lumière la vulnérabilité des personnes vivant loin de leur pays d’origine en période de tensions géopolitiques.

Réactions des influenceurs et situations individuelles

Sur les plateformes sociales, la situation a déclenché un vif débat. Certains influenceurs demandent de l’aide et relatent des difficultés pour organiser leur retour en France, évoquant des vols annulés et des contrôles renforcés. D’autres internautes ont critiqué le choix de s’expatrier dans un contexte international tendu, observation relayée par des prises de parole publiques comme celle de Tibo Inshape sur le réseau X : « Les influenceurs de Dubaï, finalement on est bien en France n’est-ce pas ? », remarque qui a suscité des réactions contrastées.

Plusieurs personnalités du monde des réseaux sociaux ont reçu des messages de soutien en parallèle des reproches. Parmi celles mentionnées dans les échanges figurent Maeva Ghennam et Jessica Thivenin, dont les posts et stories ont documenté l’angoisse du moment et les difficultés pratiques rencontrées pour se protéger ou organiser un départ.

Jessica Thivenin, installée à Dubaï depuis plusieurs années, est citée comme l’une des figures affectées. Son choix d’expatriation avait été motivé en partie par des considérations de sécurité : selon son ancien compagnon Thibault Garcia, Dubaï offrait selon eux un cadre où « on peut y être tranquille, poser nos affaires, pas de cambriolage, laisser la maison ouverte, laisser la voiture ouverte ». Ces éléments avaient contribué à leur installation et à la construction d’une résidence adaptée à leur mode de vie.

Après une première villa, Jessica Thivenin avait emménagé dans une propriété plus grande, conçue notamment en tenant compte de détails domestiques comme la décoration de Noël, évoquée avec humour par Thibault Garcia. La vie quotidienne et les projets de cette installation privée ont été régulièrement partagés avec leurs abonnés.