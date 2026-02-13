Jessica Thivenin arrête définitivement la télé après sa rupture avec Thibault Garcia

Jessica Thivenin et Thibault Garcia , couple phare de la téléréalité depuis leur rencontre dans Les Marseillais, ont annoncé leur séparation publique après des années de vie commune et la naissance de deux enfants. Le 23 octobre dernier, Thibault a engagé la procédure de divorce, plaçant leur histoire sous les projecteurs et déclenchant une vague d’émotion auprès de leurs abonnés. Dans la foulée, Jessica a exprimé sa douleur, évoqué des tensions liées aux travaux de leur domicile et annoncé des changements majeurs pour sa vie personnelle et professionnelle.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia, couple phare de la téléréalité depuis leur rencontre dans Les Marseillais, ont annoncé leur séparation publique après des années de vie commune et la naissance de deux enfants. Le 23 octobre dernier, Thibault a engagé la procédure de divorce, plaçant leur histoire sous les projecteurs et déclenchant une vague d’émotion auprès de leurs abonnés. Dans la foulée, Jessica a exprimé sa douleur, évoqué des tensions liées aux travaux de leur domicile et annoncé des changements majeurs pour sa vie personnelle et professionnelle.

Sur les réseaux sociaux, Jessica a décrit l’annonce comme un « effondrement » : elle relate que la démarche est venue de son mari et qu’elle doit désormais « accepter qu’il ne m’aime plus ». Elle met en avant l’accumulation de contraintes récentes — rénovations, allées et venues familiales — qui, selon elle, ont contribué à l’éloignement du couple. Ces détails, publiés par l’influenceuse, donnent un aperçu des raisons invoquées sans pointer de responsabilité unique.

Thibault Garcia, de son côté, a confirmé la séparation en des termes mesurés, indiquant que l’affection s’était progressivement étiolée « sans qu’il y ait de fautif ». Les deux personnalités publiques continuent à échanger des éléments de leur vécu avec leurs communautés en ligne, évoquant à la fois la difficulté du moment et la volonté de chacun d’avancer à sa manière. Une hospitalisation récente de Jessica, mentionnée dans leurs communications, a également été rapportée par la presse spécialisée.

Retrait des écrans, gestion de la vie privée et rumeurs

Suite à l’annonce, Jessica Thivenin a pris plusieurs décisions publiques : elle souhaite se distancer des biens matériels qui rappellent la vie commune et a annoncé qu’elle envisageait de vendre les maisons qui symbolisent cette période. Elle a fait part d’une volonté de « se retrouver » en quittant ces lieux et en recherchant un nouveau logement pour elle et ses enfants.

Parallèlement, la trentenaire a annoncé un tournant professionnel en confirmant son retrait de la télévision. « Je n’irai plus dans aucune émission », a-t-elle déclaré, ajoutant vouloir se consacrer à « de nouveaux projets » et à son évolution personnelle. Elle parle d’une « new era » et d’un désir de renouvellement après les mois difficiles qu’elle traverse.

Des rumeurs sur une possible relation avec son coach de padel ont circulé depuis le début de 2026. Pour couper court aux spéculations, Jessica a publié une story Instagram le 29 janvier : elle précise que ce coach n’est pas son compagnon et qu’ils travaillent ensemble depuis deux ans. Elle demande aux internautes d’arrêter « d’inventer une vie » et rappelle la vie privée du professionnel en question.

