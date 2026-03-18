Jesse Metcalfe révèle pourquoi il a été congédié de Desperate Housewives

Jesse Metcalfe , connu pour son rôle de John Rowland dans la série phénomène Desperate Housewives d’ABC, affirme avoir été renvoyé à l’issue de la première saison, a-t-il confié dans le podcast Not Skinny But Not Fat. L’acteur, aujourd’hui âgé de 47 ans, révèle la décision prise par le créateur Marc Cherry et donne des précisions sur la manière dont sa carrière a évolué après ce départ. Cette annonce lève le voile sur des coulisses longtemps restées floues autour d’un personnage devenu emblématique du « soap » des années 2000.

Le rôle de John Rowland avait fait largement parler de lui dès la première saison : jeune jardinier engagé auprès du foyer Solis, il entretenait une liaison avec Gabrielle Solis, incarnée par Eva Longoria. Cette intrigue a contribué à propulser Jesse Metcalfe au rang de sex-symbol à la télévision américaine au milieu des années 2000 et a participé au succès massif de la série sur la chaîne ABC.

Dans le podcast, Metcalfe ne dissimule pas sa surprise et rapporte la franchise de Marc Cherry : « J’ai été viré de Desperate Housewives« . Selon ses déclarations, la décision reposait sur une difficulté créative : les scénaristes et le créateur estimaient ne pas savoir comment faire évoluer durablement le personnage du jardinier au-delà de la première saison. La formulation rapportée par l’acteur, « Ce n’est pas Desperate House-gardeners. C’est Desperate Housewives« , illustrait, selon Metcalfe, la volonté de recentrer la série sur d’autres dynamiques.

Un départ assumé, des opportunités au cinéma et la pression du corps

Face à ce retournement de situation, Jesse Metcalfe affirme avoir accueilli l’annonce avec philosophie, tout en bénéficiant d’occasions professionnelles immédiates : la 20th Century Fox lui a proposé le rôle principal du film John Tucker Must Die, sorti en 2006. À l’époque, l’acteur se disait optimiste quant à une transition vers le cinéma, même s’il reconnaît aujourd’hui que la trajectoire n’a pas été linéaire. Il est toutefois revenu à plusieurs reprises dans Desperate Housewives, mais jamais avec la place centrale qu’il tenait durant la première saison.

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Parallèlement à ce chapitre professionnel, Jesse Metcalfe a évoqué la pression entourant son image publique dans une interview donnée au magazine i‑D de Vice en 2021. Il y décrit un quotidien soumis à l’examen constant des médias : être montré torse nu à répétition à l’écran créait une exigence permanente sur son apparence physique. « Mon apparence était critiquée et décortiquée« , a-t-il déclaré, soulignant l’attente de maintenir une forme athlétique de manière continue : « tout le monde s’attend à ce que vous mainteniez cette forme 24h/24, 7j/7, 365 jours par an« , a-t-il rapporté.