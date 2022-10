Jerry Lee Lewis, le dernier pionnier du rock’n’roll, est mort

L’un des derniers grands pionniers du rock and roll, le musicien américain Jerry Lee Lewis, est mort à l’âge de 87 ans, a annoncé ce vendredi 28 octobre son agent à l’AFP.

Le chanteur et pianiste américain Jerry Lee Lewis, légende du rock’n’roll, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé son porte-parole. Considéré comme l’un des pionniers du rock’n’roll, Jerry Lee Lewis était surnommé «The Killer» («Le Tueur» en français). Il s’est éteint dans sa maison de Desoto County, dans le Mississipi, avec son épouse Judith à ses côtés.

Son incroyable énergie au piano

Né dans une famille modeste de Louisiane, Jerry Lee Lewis commence le piano vers l’âge de 10 ans avec ses cousins. Pour lui acheter son premier instrument, ses parents doivent hypothéquer leur ferme.

À l’adolescence, il se désintéresse des études universitaires pour se consacrer pleinement à la musique. Réputé pour sa forte présence sur scène et son incroyable énergie au piano, Jerry Lee Lewis crée son propre style entre le boogie woogie, le rhythm’n’blues, la country et le gospel. En 1957, sa chanson Great Balls of Fire fait de lui une star.