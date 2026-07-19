Jérémy Frérot : le domaine entre forêt et plage où il avait épousé Laure Manaudou

Le 18 juillet 2026, Jérémy Frérot figure parmi les participants de Fort Boyard sur France 2 en tant que capitaine d’équipe au profit de la Surfrider Foundation Europe , association engagée dans la protection des océans, des lacs et des rivières. Aux côtés du chanteur se retrouvent notamment Shy’m , Manon Apithy-Brunet , Nans Ducuing , Paul Larrouturou et Thierry, sous l’animation du nouveau maître du Fort, Cyril Féraud .

La présence de Shy’m marque cette édition : invitée par Jérémy Frérot, elle avait raconté sur Instagram avoir été particulièrement éprouvée par cette troisième participation, déclarant qu’elle n’avait « jamais eu aussi peur ». L’émission met en lumière l’engagement associatif des participants ainsi que la dimension collective des épreuves.

Sur le plan personnel, Jérémy Frérot traverse une période médiatique sensible depuis sa séparation avec la nageuse Laure Manaudou, officialisée en 2024. Le chanteur, père de deux fils, Lou et Sacha, conserve des attaches fortes dans les Landes, territoire lié à son histoire familiale et artistique.

Un mariage au Domaine de Petiosse et un ancrage landais

Le 12 mai 2018, Jérémy Frérot et Laure Manaudou s’étaient mariés au Domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born dans les Landes, à proximité de Contis-Plage. Le lieu, décrit comme discret et exceptionnel, se situe au cœur d’une pinède à quelques minutes de la plage, hors des centres urbains.

Le Domaine de Petiosse est présenté comme un ensemble de près de trois hectares et demi, proposant des hébergements en bois, des espaces de réception et un grand chapiteau en bambou capable d’accueillir des cérémonies importantes. Les propriétaires proposent la privatisation du site le temps d’un week-end, avec un déroulé type comprenant dîner d’accueil, cérémonie, réception et brunch, et un accompagnement personnalisé pour chaque célébration.

Le domaine est décrit par ses exploitants comme animé d’une esthétique « chic, nature et bohème » et revendique une philosophie tournée vers la nature ainsi que des pratiques écoresponsables. Il est reconnu comme une référence pour les mariages haut de gamme en Nouvelle-Aquitaine et attire des couples souhaitant une cérémonie élégante et intégrée à l’environnement.

Après la séparation, Jérémy Frérot est resté attaché aux Landes et au bassin d’Arcachon, où il compose, vit avec ses enfants et développe des projets locaux. Son troisième album, Gamin des sables, porte l’empreinte de cet environnement, et il a donné son nom à un restaurant implanté dans la région, Gamin des Sables, centré sur des produits de saison et une ambiance conviviale.

Dans sa chanson Adieu, le chanteur évoque la fin de son couple et indique avoir trouvé les mots pour accompagner ses enfants : « Papa et maman restent amis et on va rester une équipe », phrase qu’il a présentée comme proche des propos tenus lors de l’annonce aux enfants.

Le Domaine de Petiosse, avec ses pinèdes, ses hébergements en bois et sa proximité avec les plages de Contis, a accueilli le mariage du couple le 12 mai 2018.