Jérémy Frérot : je me rends compte de l’impact de sa chanson « Adieu »

Laure Manaudou, attendue ce vendredi 13 février dans Danse avec les stars, voit son ancienne relation avec le chanteur Jérémy Frérot continuer de susciter l’intérêt médiatique : mariés en 2018, parents de deux enfants — Lou, née le 18 juillet 2017, et Sacha, né le 9 janvier 2021 —, le couple s’est séparé il y a environ deux ans. Jérémy Frérot a officialisé la rupture dans les colonnes du Parisien et a depuis traduit cette étape de sa vie intime en musique avec le titre Adieu.

Dans l’entretien publié par le Parisien, le chanteur a raconté la manière dont ils ont annoncé la séparation à leurs enfants, soulignant la volonté de préserver l’unité familiale : « Papa et maman restent amis et on va rester une équipe. Il y a l’amour qui vous a créé et il y a l’amour qui vous élève, c’est différent mais tout aussi puissant. » Ces mots décrivent la séparation non pas comme une rupture définitive des liens, mais comme une redéfinition des rôles autour de l’éducation des enfants.

La chanson Adieu, sortie après la séparation, occupe une place centrale dans le discours public de l’artiste. Au micro d’Europe 1, Jérémy Frérot a présenté ce titre comme « une lettre d’amour dans la rupture », expliquant qu’il s’agit d’« une ode à ce qu’il y a de plus important dans une relation, dans l’amour, quand il y a deux enfants ». Il a insisté sur l’idée de rester « une équipe » malgré la fin du couple et a décrit l’émergence de la chanson comme un déclencheur créatif : « ça a fait comme un bouchon de champagne. »

Une chanson que les fans reprennent en chœur

Interrogé dans l’émission En Aparté sur Canal+, Jérémy Frérot a été questionné par la journaliste Nathalie Lévy sur l’impact de son morceau. Elle a évoqué la portée universelle du texte, notamment la phrase : « On se sépare, mais lorsqu’on a des enfants on reste soudé à vie. » Le chanteur a confirmé qu’il avait conscience de la résonance du titre auprès du public : « Je m’en suis rendu compte. Et je m’en rends compte encore aujourd’hui avec les concerts. Les gens la chantent en entier. »

Lors de ses prestations, il observe le public reprendre toutes les paroles et se dit touché par cette adhésion : « Parfois en concert, quand on les voit chanter, on sent qu’ils la connaissent par cœur. » Il a également relativisé l’appropriation de la chanson par les auditeurs : si beaucoup la relient à son histoire personnelle, il souligne qu’elle contient des « mots universels » qui permettent à un large public de s’y reconnaître.

Le musicien, qui partage actuellement sa vie avec la chanteuse Shy’m, a indiqué que la chanson était chantée « avec le cœur » et que les émotions qu’elle suscite étaient visibles sur le visage des spectateurs. Il a ajouté : « C’est une chanson qui me concerne, de mon point de vue. Et c’est surtout de l’art. »

