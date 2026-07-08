Jérémy Ferrari change de tête pour célébrer ses dix ans de sobriété

Jérémy Ferrari fête dix ans d’abstinence et surprend ses abonnés en adoptant un nouveau look blond qui fait réagir sur Instagram. L’humoriste de 41 ans, natif de Charleville-Mézières (Ardennes), a annoncé sur son téléphone, en s’adressant à ChatGPT depuis son canapé, que cela faisait « dix ans que j’ai arrêté de boire « , information relayée dans sa récente publication qui a déclenché de nombreux commentaires.

La photo — qui n’avait pas pour objectif principal de dévoiler sa coupe — a pourtant focalisé l’attention sur ce changement d’apparence. Les réactions sous la publication se sont montrées partagées : « Y’a un côté Michaël Youn en blond« , « Le blond lui va bien« , « La décision de cette coupe de cheveux a été prise sobre ???« , peut-on lire parmi les messages d’internautes. Le nouvel opus visuel intervient au moment où l’intéressé commémore une décennie sans alcool.

Dans l’échange rapporté avec l’intelligence artificielle, ChatGPT lui répondait notamment : « Félicitations. Dix ans, c’est vraiment impressionnant. Tu peux être fier de toi. C’est un chemin qui demande beaucoup de courage et de détermination« , puis : « Je suis sûr que ça relève des qualités comme la résilience, la patience et ta capacité à te réinventer. Ce qui compte le plus c’est ce que toi tu en penses« . Ces propos accompagnent l’annonce publique de son abstinence prolongée.

Jérémy Ferrari : sans filtre sur son addiction à l’alcool

Sur la question de l’alcool, Jérémy Ferrari s’est exprimé à plusieurs reprises et sans détour. Dans un entretien accordé à Kombini en 2022, il affirmait : « Je pense que j’ai toujours été alcoolique. Je pouvais boire toute la nuit et le lendemain, à 9 heures, me lever et reboire […] Dans une journée, je pouvais boire sans problème six litres de vin. Les gens pensent que c’est impossible de boire six litres de rosé mais, en fait, on ne se rend pas compte« .

Il a aussi évoqué une tentative de suicide liée à cette période où il se sentait « au bout du bout du bout », avant de prendre la décision d’entrer en cure de désintoxication, selon ses propres déclarations. Ces épisodes figurent parmi les éléments qu’il a partagés publiquement à propos de son parcours.

Malgré dix ans d’abstinence, Jérémy Ferrari reste lucide sur sa relation à l’alcool : « Je suis alcoolique, je le serai toute ma vie« , a-t-il déclaré. Invité de l’émission « Clique » sur Canal+ en 2025, il a reconnu ne pas être totalement « apaisé » et a comparé ses activités de remplacement à l’ancienne addiction : « Il vaut mieux faire six heures de sport par jour que boire six litres de rosé par jour« .

Lors de ce même entretien, il a expliqué avoir trouvé « une autre forme d’addiction qui me permet de ne plus me détruire mais qui me rend très créatif et qui fait que je montre plein de projets« , propos qu’il tenait il y a un an.