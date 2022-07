Jennifer Lopez et Benjamin Geza Affleck se sont mariés 18 ans après leur première relation

La chanteuse Jennifer Lopez et le réalisateur Benjamin Geza Affleck se sont officiellement mariés dans le Nevada, presque deux décennies après leur première relation amoureuse.

Benjamin Geza Affleck a enfin épousé Jennifer Lopez, artiste chanteuse de 52 ans. Leur mariage a été confirmé par la licence de mariage du comté de Clark, qui inclut la ville de Las Vegas. Le document judiciaire rapporte que la chanteuse et actrice de 52 ans a choisi de prendre le patronyme de son mari, et sera donc pour l’état civil Jennifer Affleck.

C’est en avril 2022 que Jennifer Lopez avait annoncé ses fiançailles avec l’acteur dans une très courte vidéo où elle admirait une bague sertie d’une pierre verte.

Près de 20 ans après leur première rupture

En effet, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés en 2002 sur le tournage de « Gigli ». A l’époque, leur relation avait été largement médiatisée et suivie de très près par les paparazzis. Mais prévu pour 2003, le mariage avait été repoussé, avant qu’ils n’annoncent leur séparation en 2004. Le couple avait été surnommé « Bennifer » à cause de la contraction de leurs prénoms au début des années 2000.

A la surprise générale, les deux stars ont enflammé la toile en 2021 quand ils ont décidé d’assumer publiquement leur relation. « C’est une belle histoire d’amour que nous ayons pu avoir une deuxième chance« , avait commenté l’interprète de « Jenny From The Block », dans un entretien accordé en février au magazine People.

La chanteuse Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. De son côté, Ben Affleck, connu pour ses rôles dans Argo ou Gone Girl, a été marié à l’actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.