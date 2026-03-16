Jenna raconte sa surprise en découvrant Laurent à son mariage « C’est mon mariage, qu’est-ce que tu fais là ? »

Jenna , 38 ans, employée de banque et humouriste, a accepté de confier son destin amoureux aux experts de l’émission Mariés au premier regard. Dans un témoignage franc, elle raconte pourquoi elle a « délégué » le choix à des spécialistes — et à un nouvel algorithme — reconnaît ses erreurs passées et détaille les moments clés de l’expérience : le tableau de son futur mari Laurent , l’arrivée à Gibraltar, la surprise d’apprendre qu’ils se connaissaient peut‑être déjà, ainsi que l’intervention protectrice de son amie Camille lors de la cérémonie. Elle évoque aussi son rapport au stand‑up et annonce ses prochaines dates à Toulon et Marseille.

Interrogée sur ses motivations, Jenna explique sans détour que c’est « le désespoir » qui l’a poussée à candidater, associant humour et lucidité : ses choix antérieurs n’ayant pas porté leurs fruits, elle a souhaité « déléguer » cette décision à des experts et tester un processus censé être plus rigoureux. Elle souligne l’importance de la remise en question personnelle et l’intérêt de l’accompagnement proposé par la production, qui inclut un travail sur soi avant et après la rencontre.

Le suivi par l’équipe a été concret : Jenna détaille notamment les échanges réguliers avec Marie, qui l’a accompagnée et a proposé des coachings lorsque la candidate a ressenti un « blocage ». Deux moments ont marqué sa prise de conscience : la découverte du tableau rédigé par Laurent, qui lui a permis de « matérialiser » la personne en face d’elle, puis son arrivée sur le lieu du tournage à Gibraltar, qui a rendu la situation irréfutable.

Rencontre, émotion et organisation

La révélation que les deux mariés s’étaient déjà croisés a provoqué un « bug » mental pour Jenna. En visionnant les images, elle relate sa difficulté initiale à réagir et les interrogations qui ont suivi : pourquoi n’y avait‑il rien eu auparavant, quelle était la nature de leur connaissance mutuelle, et quel poids donner aux avis extérieurs ? Malgré la surprise, elle n’a pas envisagé d’abandonner : l’expérience, selon elle, est un travail sur plusieurs mois et la possibilité de valider une compatibilité qui aurait pu être négligée auparavant.

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Lors de la rencontre, le premier regard avec Laurent a mêlé étonnement et soulagement. Confrontée à un collègue du milieu du stand‑up qu’elle avait déjà « checké » sur scène, Jenna a d’abord ressenti un décalage — « qu’est‑ce qu’il fout là ? » — avant de reconnaître chez lui des qualités positives : solaire, souriant et « très bel homme » aux yeux de la mariée.

La présence de Camille, amie et « garde du corps » bienveillant, a également marqué l’épisode. Jenna a appris le réprimandement de son amie lors d’un débrief après la cérémonie : Camille, inquiète du sérieux apparent de Laurent face à l’engagement, a pris la parole pour protéger Jenna et favoriser de bonnes bases au départ.

Le tournage a aussi confronté la candidate à l’exercice de la proximité filmée. Entre pudeur personnelle et contrainte de se montrer tactile devant des caméras, Jenna reconnaît que la situation — être proche physiquement d’un homme qu’elle connaissait peu mais croisait dans le milieu du stand‑up — a intensifié le stress du shooting.

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Sur l’équilibre entre avantage et difficulté de se connaître déjà, elle estime que cela a été plutôt un avantage, procurant une sécurité rapide grâce aux échos positifs de leur cercle commun, notamment Rudy. Mais elle note aussi la difficulté à « switcher » mentalement d’un statut à l’autre : d’un simple collègue ou contact de scène à un mari.