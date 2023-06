« J’en ai marre d’Aïcha Koné »: en colère, la mère d’Affou Keïta passe à l’offensive

La mère d’Affou Keita s’est immiscée dans la querelle qui oppose sa fille à la célèbre diva Aïcha Koné concernant l’affaire de plagiat autour de la chanson « Môgô Fariman » de Rosline Layo. Dans une vidéo relayée par Bénin Web TV, Koumba Kouyaté a exprimé sa profonde consternation face à l’acharnement inflexible de la diva envers sa fille, condamnant fermement ses agissements.

De passage sur l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Tv Music il y a quelques jours, Aïcha Koné s’est exprimée sur la polémique de plagiat qui oppose Affou Keita et Roseline Layo sur la toile. En effet, Maman Africa a pris la défense de Roseline Layo avant de révéler que la vraie créatrice de « Coucou », n’est même pas Affou Keita. « Djoman Fanta est la créatrice de Coucou. N’allez pas loin. Il ne faut pas qu’Affou se joue les commandants partout », a laissé entendre Aïcha Koné.

Interrogée ensuite sur une possible réconciliation entre les deux, la diva incontestée de la musique ivoirienne a fait savoir qu’elle n’est pas prête à se débarrasser des blessures que lui a infligée sa consœur Affou Keita. « Affou Keita m’a insulté. Il est difficile pour moi de lui pardonner », a lâché Aïcha Koné en pleurs.

Dans la foulée, cette réponse de la chanteuse n’a pas visiblement plu à mère de Affou Keita qui a tenu à se prononcer publiquement sur l’affaire. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Koumba Kouyaté également chanteuse a dit ses quatre vérités à son amie de longue date.

« Moi, je me suis déplacée pour venir te demander pardon.Est-ce que tu n’as pas ignoré cela ? Il faut agir avec prudence, Aicha Koné. Toi et moi, nous ne pouvons pas nous entendre si tu détestes mon enfant. Cela n’est pas possible. Si je le faisais, serais-je folle ? Si tu veux, tu peux me donner des diamants, de l’or, mais si tu détestes mon enfant, ne t’attends pas à ce que je te suive. Laisse ma fille en paix, Aicha« , a déclaré la mère d’Affou Keita.

En colère, Koumba Kouyaté a par la suite rappelé à Aicha Koné qu’elle est son ainé en musique. « Tu dis d’aller sur Youtube pour constater que c’est Djoman Fanta qui est l’auteure de la chanson « Coucou ». Tu n’as pas commencé à chanter avant moi, Aicha. Au moment où tu étais à Cocody Dallas, c’est à ce moment-là que nous avons commencé à chanter ensemble. C’est seulement après que la chance t’a souri et que tu es allée à la télévision pour obtenir de la visibilité« , a-t-elle ajouté.

Pour finir, la mère d’Affou Keita a exprimé son profond chagrin face à l’animosité persistante d’Aicha Koné envers sa fille ces derniers mois. « Quand ma fille est en conflit avec n’importe qui, tu te débrouilles toujours pour prendre le parti de cette personne. Elle t’a demandé de laisser Alassane Ouattara tranquille, et c’est à partir de là que votre conflit a commencé. Combien de fois ai-je insulté ma fille devant toi lorsque l’affaire a éclaté ? On te dit que si Affou te demande pardon, et tu dis qu’elle attende un peu. Alors que toi-même tu demandes pardon à Dieu« , a-t-elle conclu.

