Jeffrey Epstein: l’entourage d’Emmanuel Macron assure qu’aucune trace n’apparaît dans les fichiers d’entrées/sorties de l’Élysée

La publication fin janvier de millions de documents liés à Jeffrey Epstein par la justice américaine a rouvert un dossier aux ramifications internationales et placé la France au cœur de nouvelles questions, avec des noms français cités et des éléments évoquant des présences à Paris. Les réactions politiques nationales, les mentions répétées de personnalités et des enquêtes ouvertes ont intensifié la couverture médiatique depuis début février 2026.

Interrogé le lundi 9 février 2026 en marge du salon Wine Paris, le chef de l’État a estimé que l’affaire concernait surtout les États‑Unis et qu’“il faut que la justice là‑bas fasse son travail et c’est tout”. Emmanuel Macron a dit penser « surtout aux victimes et à la poursuite des coupables », tout en mettant en garde contre les dérives complotistes que pourraient alimenter certaines révélations.

La diffusion des documents a entraîné des réactions officielles en France. Le mercredi 11 février, la porte‑parole du gouvernement Maud Brégeon a encouragé « les femmes qui auraient été victimes » à « parler et à se tourner vers la justice », ajoutant que « toute la lumière doit être faite sur cette affaire effroyable et tentaculaire ». Sur RTL, le ministre des Affaires étrangères Jean‑Noël Barrot s’est dit « effaré » et « indigné » après la publication d’éléments évoquant un diplomate français.

Les éléments français cités dans les documents et les réactions

Jeffrey Epstein possédait à Paris un appartement avenue Foch, d’environ 800 mètres carrés acquis en 2002, où figuraient, selon les documents, des photographies le montrant aux côtés de personnalités internationales et des clichés de femmes dénudées ou en sous‑vêtements. L’ancrage parisien du dossier concentre désormais une partie des vérifications et des interrogations.

Parmi les personnalités françaises citées figure Jack Lang, dont le nom apparaît 673 fois dans les documents rendus publics. L’ancien ministre de la Culture a affirmé au micro de RTL se sentir « blanc comme neige », reconnaissant une « relation de rencontre » et un déjeuner avenue Foch. Il a ajouté qu’il n’avait « pas l’habitude de demander à mon interlocuteur son casier judiciaire » et a dit avoir fait confiance. Il a qualifié la procédure d’« infondée » avant de démissionner de la présidence de l’Institut du monde arabe.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête visant Jack Lang et sa fille Caroline pour des faits qualifiés de « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». Caroline Lang est par ailleurs mentionnée dans un testament financier signé par Epstein deux jours avant sa mort, document selon lequel cinq millions de dollars lui auraient été destinés ; elle affirme ignorer cette disposition et confirme avoir cofondé en 2016 une société offshore destinée à investir dans l’art.

Un échange de SMS daté du 29 mars 2019 entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon, reproduit dans les documents, fait état d’une présence à Paris pour « un événement officiel » et d’un message indiquant « maintenant à la pyramide avec tout le gouvernement ». Epstein évoque ensuite « de Macron » et répond « Ouaip. Les ministres de l’élite », accompagnant l’échange d’une photo le montrant avec Jack Lang devant la pyramide du Louvre.