Jeffrey Epstein : le médecin ayant examiné son corps fait de terribles révélations

Le Dr Michael Baden a affirmé que Jeffrey Epstein n’était pas mort par pendaison dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à New York, mais vraisemblablement étranglé. Le pathologiste, présent lors de l’autopsie, a demandé l’ouverture d’une nouvelle enquête près de sept ans après que le financier a été retrouvé inconscient le 10 août 2019.

Le médecin conteste la conclusion rendue par le bureau du médecin légiste de New York, lequel avait établi un suicide alors qu’Epstein était en détention en attente de son procès pour trafic sexuel.

Dans une interview accordée au Telegraph, le Dr Baden a indiqué que, selon lui, les éléments disponibles rendent la strangulation plus probable que la pendaison et justifient un examen complémentaire des circonstances du décès. Il n’a pas pratiqué l’autopsie mais y a assisté en tant qu’observateur mandaté par la succession d’Epstein, et a déclaré qu’à l’époque de l’examen médico-légal tous conviennent qu’il fallait des informations supplémentaires pour déterminer la cause et les circonstances exactes.

Images et éléments de vidéosurveillance rendus publics

La publication par le département de la Justice de plus de trois millions de documents relatifs à Epstein a relancé des interrogations sur sa mort. Parmi ce nouveau matériel figurent des images inédites montrant la découverte du corps par des gardiens.

Sur la vidéo, un agent s’approche à 6h30 d’un poste de surveillance situé près de la cellule d’Epstein, puis se dirige vers la cellule dix secondes plus tard. Un peu plus d’une minute après, on voit un gardien effectuer des allers-retours entre le poste de sécurité et la zone de la cellule, rapidement rejoint par deux collègues, et plusieurs navettes sont visibles entre ces deux zones.

Epstein a été officiellement déclaré décédé à 6h39, mettant fin au dossier pénal fédéral le plus médiatisé lié à ce dossier.

Des documents récemment publiés indiquent en outre que des enquêteurs ont repéré, la nuit du décès, une forme de couleur orange montant un escalier en direction du niveau où se trouvait la cellule du financier.

Des responsables du FBI et du Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Justice ont signalé ces images de vidéosurveillance, qui pourraient montrer un détenu se rendant à cet étage. Un rapport de l’OIG relève qu’à 22h39 le 9 août 2019, des agents ont observé ce qu’ils décrivent comme un éclairage orange remontant les escaliers du niveau L, éventuellement lié à un détenu escorté vers ce niveau.

D’autres pièces du dossier montrent que les autorités n’étaient pas unanimes quant à l’origine de cet « éclair orange » inexpliqué.