Jeff Bezos: son ex-épouse, McKenzie Scott demande le divorce à son nouveau mari

McKenzie Scott, l’ex-épouse de Jeff Bezos a, à nouveau demandé le divorce à son deuxième mari deux ans après leur mariage.

Moins de deux ans après avoir annoncé leur intention de fait don ensemble d’une immense fortune, la philanthrope milliardaire MacKenzie Scott et son mari, Dan Jewett, ancien professeur de sciences, se séparent.

McKenzie Scott a déposé une requête en divorce devant la Cour supérieure du comté de King dans l’État de Washington, selon une copie du dossier. La rupture ponctue une période mouvementée pour Scott, qui en moins de quatre ans a divorcé de son mari de longue date, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a donné plus de 12 milliards de dollars à des organisations à but non lucratif et a épousé un instructeur de la prestigieuse école fréquentée par ses enfants. .

Les archives judiciaires montrent que Dan Jewett n’a pas contesté le divorce. La demande indique que toute division de propriété est définie dans un contrat de séparation, accepté par le couple. Les deux vivent toujours dans le comté de King, indique le dossier, qui prend en compte la ville de Seattle.

Leur mariage, qui a attiré l’attention du public après le divorce de McKenzie Scott avec l’homme le plus riche du monde, avait également été un partenariat philanthropique. A l’époque, Dan Jewett promettait publiquement de se joindre à elle pour faire don de leur énorme fortune pour de bonnes causes.