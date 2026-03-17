Jeanne Mas révèle avoir passé des nuits sur des bouts de canapés dans des logements à vendre

Jeanne Mas , icône de la chanson française connue pour des tubes comme « Toute première fois » et « En rouge et noir », publie son autobiographie Réminiscences aux éditions Flammarion et y raconte, avec des révélations et des confidences, ses années de galères, un grave accident de la route et le rôle salvateur de la musique dans sa vie.

Dans cet ouvrage et au cours d’un entretien accordé à Élodie Suigo pour Le Monde d’Élodie, la chanteuse lève le voile sur des épisodes longtemps tus, retraçant son parcours depuis les débuts difficiles jusqu’à la notoriété. Parmi les éléments évoqués figure également un terrible accident de la route dont elle a été victime, alors que sa carrière et sa vie personnelle ont connu des hauts et des bas.

Jeanne Mas explique qu’elle n’avait initialement pas l’intention d’écrire ses mémoires : « Je n’ai jamais voulu écrire de livre sur moi, sur ma carrière, je trouvais ça inutile », confie-t-elle, avant d’ajouter qu’elle a finalement estimé que le public pouvait vouloir connaître « ce qu’il se passe derrière les coulisses ».

La musique comme bouée de sauvetage dans une vie semée d’embûches

Dans Réminiscences, la chanteuse décrit la musique comme une thérapie et un refuge. Elle affirme : « Cela a toujours été ma thérapie. Le jour où j’ai découvert que je pouvais faire ça comme métier, ça a été une révélation pour moi, et depuis c’est ce qui me maintient en vie ». Elle va plus loin en confiant que, sans la musique et l’affection de ses fans, elle ne serait peut‑être « même plus de ce monde ». Ces déclarations mettent en lumière la dimension intime et vitale que la pratique artistique a représentée pour elle.

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Jeanne Mas revient également sur son attente d’indépendance et sur la manière dont elle a construit sa carrière par elle‑même : « Je ne dois rien à mes parents. Tout ce que j’ai pu créer dans ma vie, je ne le dois qu’à moi‑même », écrit‑elle, illustrant une trajectoire marquée par l’autonomie et la détermination.

Le récit évoque un départ précipité à 19 ans vers l’Italie, motivé par le souhait d’échapper à un milieu qu’elle jugeait hostile : « il fallait coucher pour réussir », rapporte‑t‑elle en expliquant sa décision. Sur place, sans ressources et sans logement, elle raconte des nuits passées dans un couvent puis chez des habitants rencontrés sur place : « Je vivais sur des bouts de canapé dans des appartements à vendre », précise‑t‑elle, décrivant une période de précarité qui précéda ses premiers succès.

De retour en France, Jeanne Mas compose « Toute première fois », chanson qui connaît un succès fulgurant et attire l’attention de Daniel Balavoine. Elle reconnaît envers lui un apport décisif dans sa carrière : « Il m’a énormément apporté. C’était l’étincelle dont j’avais besoin pour me rassurer, pour exister en tant qu’artiste ».