Jean-Marc Morandini visé par une nouvelle plainte

Jean‑Marc Morandini , récemment condamné par la Cour de cassation le 14 janvier 2026 à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros, fait l’objet d’une nouvelle plainte déposée le 4 février 2026 pour “tentative de corruption de mineurs de plus de 15 ans” , a révélé Mediapart. La plainte, déposée par un homme présenté sous le prénom de Simon, porte sur des échanges numériques et des demandes de photos à caractère sexuel alors que la victime alléguée avait 17 ans.

La révélation intervient quelques semaines après la confirmation de la condamnation de l’animateur de CNews par la plus haute juridiction française. Selon les informations diffusées par Mediapart, Simon a saisi la justice le 4 février, relatant des messages reçus sur des plateformes de messagerie et des sollicitations répétées. Les faits évoqués dans la plainte se dérouleraient sur plusieurs années, avec des premières approches sur les réseaux sociaux.

Dans sa plainte consultée par Mediapart, la présumée victime décrit un premier contact via Twitter, effectué pour féliciter le journaliste sur son travail. Selon son récit, Jean‑Marc Morandini lui aurait immédiatement communiqué son adresse mail et son contact WhatsApp. Les échanges auraient rapidement pris une tournure sexuelle : Morandini lui aurait fait remarquer qu’il paraissait « jeune » sur sa photo de profil et aurait multiplié les demandes de photos, y compris de photos dénudées, parfois à plusieurs reprises par jour.

Les éléments de la plainte et le récit des échanges

La plainte détaille des messages insistants, citant des formulations que la présumée victime attribue à l’animateur, notamment des demandes répétées de « photos » accompagnées de remarques pressantes. Selon Simon, la situation se serait aggravée en 2012, lorsque, après un échange de vœux, Morandini lui aurait demandé « c’est quand les bisous en vrai ? » et aurait souligné que « la majorité sexuelle en France est de 15 ans ». Ces propos figurent dans la plainte telle que rapportée par Mediapart.

Par la suite, Simon indique avoir rencontré Jean‑Marc Morandini à Paris une fois devenu majeur, dans le cadre d’une démarche visant à obtenir un stage au sein du site jeanmarcmorandini.com. Lors de cette rencontre, la présumée victime décrit un comportement qu’il qualifie de « assez tactile » et rapporte « des allusions sexuelles » émanant du journaliste. Face à ces éléments, Simon dit avoir finalement refusé la proposition de stage.

Les faits rapportés dans la plainte — messages à caractère sexuel, demandes répétées de photos, rencontre qualifiée d’inconfortable — constituent, selon la plainte, des tentatives de sollicitation d’un mineur alors âgé de 17 ans. Mediapart est à l’origine de la publication de ces éléments, et la plainte a été déposée le 4 février 2026 par la personne se présentant comme la victime.