Jean-Marc Morandini tacle Sonia Mabrouk : « Elle se sert de mon affaire pour se racheter une image »

Sonia Mabrouk a quitté CNews puis Europe 1 dans un contexte de tensions autour de la présence à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, visé par des accusations de harcèlement sexuel et de corruption de mineurs ; l’animateur a réagi publiquement en qualifiant ce départ de « stratégique » et en l’interprétant comme une manœuvre en vue d’une recomposition médiatique à l’approche de la présidentielle.

Sonia Mabrouk a quitté CNews puis Europe 1 dans un contexte de tensions autour de la présence à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, visé par des accusations de harcèlement sexuel et de corruption de mineurs ; l’animateur a réagi publiquement en qualifiant ce départ de « stratégique » et en l’interprétant comme une manœuvre en vue d’une recomposition médiatique à l’approche de la présidentielle.

La journaliste a confirmé vendredi à l’AFP sa décision de quitter Europe 1, chaîne où elle exerçait la fonction d’intervieweuse politique depuis près de quinze ans. Dans un communiqué cité par l’agence, elle explique avoir pris cette décision « dans un souci de cohérence, après ma démission de CNews, et ce malgré un fort attachement à Europe 1 » et remercie les auditeurs ainsi que les équipes qui l’ont accompagnée, en adressant un remerciement particulier à Constance Benqué, directrice générale de Lagardère Radio.

Le départ de Sonia Mabrouk de CNews avait précédé celui de Europe 1 : elle s’était écartée de la chaîne après le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, dont les accusations ont provoqué des remous au sein des rédactions concernées et une « altération certaine et effective » de ses relations avec une partie de la direction de CNews, selon ses déclarations à l’AFP.

Publicité

Réactions croisées et enjeux autour de la couverture médiatique

Jean‑Marc Morandini a répondu publiquement sur son blog personnel. Il y considère le départ de Sonia Mabrouk « pas vraiment une surprise », affirmant selon ses propos qu’elle préparait sa sortie « depuis plusieurs semaines ». L’animateur avance que la journaliste se servirait de « l’affaire Morandini » pour « se racheter une image » et faciliter un éventuel transfert vers France Télévisions ou BFM TV à l’approche de l’élection présidentielle ; ces hypothèses restent, à ce stade, des éléments rapportés comme des assertions de Morandini et des rumeurs non confirmées.

Morandini, qui a été visé par des plaintes évoquant des faits de harcèlement sexuel et de corruption de mineurs, s’est temporairement retiré de l’antenne. Sur le réseau social X, il a indiqué vouloir contribuer à « rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ». Ces déclarations interviennent dans un contexte médiatique marqué par des tensions internes sur la gestion des affaires touchant des personnalités des médias.

Du côté des chaînes, aucune confirmation officielle n’a été apportée sur une destination professionnelle pour Sonia Mabrouk après son départ de Europe 1 et de CNews. Des rumeurs faisant état d’un rapprochement possible avec le service public ou une grande chaîne d’information continuent de circuler dans la presse, sans annonce formelle des intéressés ou des directions concernées.