Jean-Marc Morandini : le sosie de Justin Bieber livre un nouveau témoignage édifiant

Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour « corruption de mineurs » et « harcèlement sexuel », est au centre d’une nouvelle tempête médiatique après la révélation d’une nouvelle plainte et des témoignages accablants. Son maintien à l’antenne de CNews, soutenu par Serge Nedjar et Vincent Bolloré, provoque des départs et des menaces de départ qui fragilisent la grille de la chaîne.

La condamnation définitive de Jean-Marc Morandini est déjà un élément établi du dossier. Malgré cette décision de justice, ses proches dirigeants ont exprimé publiquement leur appui, suscitant une réaction violente au sein des collaborateurs et des invités de la chaîne. Plusieurs personnalités médiatiques ont annoncé leur départ ou menacent de quitter CNews : la journaliste Sonia Mabrouk devrait quitter prochainement l’antenne, tandis que Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune et Dimitri Pavlenko ont, selon la presse, évoqué la possibilité de se retirer.

Jeudi 5 février, Mediapart a révélé le dépôt d’une nouvelle plainte visant Jean-Marc Morandini. Un plaignant, identifié dans les premiers récits sous le prénom Simon, affirme avoir été visé en 2012 par des propos et des sollicitations du journaliste alors que l’intéressé avait 17 ans. Des échanges très explicites publiés par la presse évoquent des formulations telles que : « Tu penseras à me faire des photos de ton programme du soir : doucher, coucher, toucher », alléguées comme provenant de Morandini à l’époque où il officiait sur Direct 8 et Europe 1.

Récit d’un témoin lié au monde du spectacle

Un second témoignage publié concerne Christopher Bieber, dit Chris Bieber, ancien sosie francophone de Justin Bieber. Invité de Sam Zirah, il relate une rencontre organisée alors que Jean-Marc Morandini animait des émissions sur NRJ12. Selon Chris Bieber, il aurait été convié à se rendre au domicile du « rédacteur en chef », présent ce soir-là, avant l’arrivée de Morandini.

Chris Bieber décrit une atmosphère qui a changé à l’arrivée du journaliste : d’abord des échanges flatteurs, puis des pressions pour qu’il se déshabille afin de vérifier sa « ressemblance ». Le témoin rapporte des paroles attribuées à Morandini : « Oh, t’enlèverais pas ton pantalon ? Ce serait plus sympa ! », et relate s’être senti « aveuglé » par l’intérêt d’un « grand des médias » au point de ne pas mesurer immédiatement la portée de la situation.

Le récit détaille des gestes qualifiés d’agression : selon Chris Bieber, Morandini se serait montré tactile, l’aurait embrassé, griffé au dos et mordu légèrement la bouche. Le témoin affirme s’être senti figé par la peur et ne pas avoir réagi, et précise que la scène a duré quelques minutes avant que le journaliste n’y mette fin. Quatorze ans après les faits allégués, Chris Bieber dit demeurer « choqué » par cette expérience.