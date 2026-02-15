Jean-Marc Morandini en conflit avec la partenaire de Nagui

Jean-Marc Morandini , récemment parti de CNews , a relancé une polémique dimanche 15 février sur X en s’en prenant à la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi , après l’absence, selon lui, d’évoquer au 13 heures de France 2 l’agression subie par un jeune homme nommé Quentin. Cet homme, venu en soutien au collectif d’extrême droite Némésis, avait été pris à partie et roué de coups par une cinquantaine de personnes se réclamant des antifas, en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan (LFI) à l’IFE de Lyon. Quentin était hospitalisé dans un état critique samedi après-midi et son décès n’a été officialisé qu’en fin de journée, puis évoqué par Laurent Delahousse dans le journal de 20 heures.

Jean-Marc Morandini, récemment parti de CNews, a relancé une polémique dimanche 15 février sur X en s’en prenant à la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi, après l’absence, selon lui, d’évoquer au 13 heures de France 2 l’agression subie par un jeune homme nommé Quentin. Cet homme, venu en soutien au collectif d’extrême droite Némésis, avait été pris à partie et roué de coups par une cinquantaine de personnes se réclamant des antifas, en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan (LFI) à l’IFE de Lyon. Quentin était hospitalisé dans un état critique samedi après-midi et son décès n’a été officialisé qu’en fin de journée, puis évoqué par Laurent Delahousse dans le journal de 20 heures.

Interpellée sur X, Leïla Kaddour-Boudadi a expliqué que l’information avait déjà été donnée la veille au soir, à 20 heures, sur France 2 et a invité à vérifier les faits avant d’accuser. Elle a également déploré la teneur des commentaires publiés sous le message de Morandini. Le journaliste, qui a quitté CNews il y a une semaine et dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour corruption de mineurs, a maintenu ses reproches, estimant que le 13 heures de samedi n’avait pas relayé l’évolution du dossier.

Selon les échanges publics, Morandini a soutenu que l’absence de mention au 13 heures était vérifiable et a pointé des différences entre les sujets traités à la mi-journée et ceux du journal du soir. De son côté, Kaddour-Boudadi a rappelé la règle éditoriale selon laquelle un événement est repris dans un JT lorsqu’il comporte de nouveaux éléments, et qu’à 13 heures samedi Quentin se trouvait encore entre la vie et la mort.

Échanges vifs et références au passé judiciaire

La discussion a pris un ton plus acrimonieux dans la suite des messages. Leïla Kaddour-Boudadi s’est montrée agacée par les attaques et a lancé, en réponse directe, une remarque sur l’identité de la personne écrivant sur le compte de Morandini : « Si tu es un élève de 3e, conseil : change de stage et vite ». Les publications font aussi référence aux condamnations passées de Morandini et à son inscription au Fijais, mentionnée dans plusieurs échanges.

Morandini a répliqué en publiant un ancien tweet de la présentatrice, datant d’environ quinze jours, dans lequel elle se félicitait des audiences du 13 heures. Il a en outre souligné qu’il ne serait pas présent sur CNews le lundi suivant ces tensions. Les messages et réactions des deux journalistes sont restés visibles sur la plateforme X au moment des publications retracées ici.