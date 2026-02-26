Jean‑Luc Reichmann salué par Cyril Féraud comme un énorme bosseur

Cyril Féraud et Jean‑Luc Reichmann s’affrontent chaque jour sur le créneau très disputé de midi, l’un sur France Télévisions, l’autre sur TF1, suscitant une perception de rivalité nourrie par l’audimat et les différences de style. À l’antenne, Tout le monde veut prendre sa place (Cyril Féraud) et Les 12 Coups de midi (Jean‑Luc Reichmann) occupent le même horaire, avec des publics et des formats distincts qui font de ce face‑à‑face un enjeu de programmation récurrent pour les chaînes.

Cyril Féraud et Jean‑Luc Reichmann s’affrontent chaque jour sur le créneau très disputé de midi, l’un sur France Télévisions, l’autre sur TF1, suscitant une perception de rivalité nourrie par l’audimat et les différences de style. À l’antenne, Tout le monde veut prendre sa place (Cyril Féraud) et Les 12 Coups de midi (Jean‑Luc Reichmann) occupent le même horaire, avec des publics et des formats distincts qui font de ce face‑à‑face un enjeu de programmation récurrent pour les chaînes.

Dans la presse spécialisée, la confrontation est souvent présentée comme un duel professionnel plutôt que comme une hostilité personnelle. Les présentateurs eux‑mêmes relativisent cette mise en opposition médiatique : pour Cyril Féraud, il s’agit d’une stimulation mutuelle qui pousse à renouveler les jeux et les questions pour éviter la lassitude chez les téléspectateurs.

Les parcours des deux animateurs expliquent en partie la comparaison. Chacun s’est imposé comme un visage familier du jeu télévisé mais par des chemins et des registres différents, façonnant des approches de l’antenne reconnaissables par leurs publics respectifs.

Parcours et styles : deux trajectoires dans l’univers des jeux télé

Cyril Féraud revendique un lien d’enfance avec les jeux télévisés, se disant « adolescent fana » de formats populaires comme Fort Boyard. Après des études en communication et un passage par Disney Channel, il réalise son ambition à la fin des années 2000 en animant Slam. Très présent sur les antennes régionales et nationales de France Télévisions, il devient rapidement un animateur polyvalent : France 3 l’adopte comme « chouchou » et, de façon récurrente, il est appelé à présenter des événements nationaux tels que le Sidaction, l’Eurovision ou le Téléthon.

Jean‑Luc Reichmann, de son côté, a commencé sa carrière à la télévision publique, avec des contributions comme voix‑off de Motus et un passage aux Z’amours. Il change de chaîne et rejoint TF1, où il rencontre un fort succès avec Attention à la marche, notamment à partir de 2001. Lorsque ce programme décline, Reichmann conserve sa place sur le créneau familial de midi en prenant les commandes de Les 12 Coups de midi, adoptant un ton moins rigide et une bonhomie qui lui valent une forte reconnaissance du public de la première chaîne.

Sur la question de la fameuse rivalité, Cyril Féraud donne un éclairage mesuré dans Télé‑Loisirs. Il reprend l’image utilisée par Jean‑Luc Reichmann : « on est chacun dans notre couloir de nage », ajoutant qu’il apprécie le travail de son homologue. « Moi, j’aime beaucoup Jean‑Luc. On ne se connaît pas très bien, mais je sais que c’est un énorme bosseur. Il ne laisse rien au hasard dans son émission », déclare‑t‑il, avant de souligner que la présence d’une émission de qualité en face constitue une stimulation pour innover et surprendre les téléspectateurs.