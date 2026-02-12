Jean-Luc Reichmann répond à ceux qui ne le supportent pas : « Eh bien ne regardez pas »

Après neuf mois d’absence, Léo Mattéï, brigade des mineurs reprend du service sur TF1 : la saison 13 démarre ce jeudi 12 février à 21h10. Jean‑Luc Reichmann, tête d’affiche de la série, promet des épisodes « intenses, actuels et profondément humains », et la production met en avant un renouvellement visible tant dans les intrigues que dans la distribution.

Selon l’acteur, « tout est nouveau, il n’y a rien que du nouveau » : la saison a été pensée pour insuffler « un vent de jeunesse, un vent de fraîcheur, un vent de fantaisie ». Parmi les changements annoncés figure l’arrivée d’un commissaire haut en couleur incarné par Vincent Desagnat, dont le tempérament doit bousculer les habitudes du commandant Mattéï. Le tournage s’est déroulé à Marseille, un clin d’œil assumé au chiffre 13, lié à la fois au numéro de saison et au code postal de la cité phocéenne.

La série reste fidèle à son ancrage sur les problématiques touchant l’enfance et l’adolescence. Le premier épisode met en scène l’enlèvement de la fille d’un chocolatier célèbre. Le deuxième s’inspire d’une atmosphère proche de celle de Stranger Things : un groupe d’enfants use d’Internet et des réseaux sociaux pour tenter de retrouver une adolescente disparue depuis un an, personnage interprété par Vanessa Demouy. Le troisième épisode aborde le harcèlement dans le milieu du football, à travers le parcours d’un jeune joueur pris pour cible au sein de son club. Parallèlement, la vie privée du commandant évolue : un enfant entre dans l’existence de Léo Mattéï, apportant une dimension plus intime à la saison.

Invités, audiences et réponds aux critiques

La saison 13 accueille également Rolland Courbis, ancien entraîneur et voix de RMC, décédé le 12 janvier dernier ; il y interprète le sélectionneur de l’Olympique de Marseille. Jean‑Luc Reichmann décrit la participation de Courbis comme motivée par la manière dont la série aborde les enfants : « il avait vu que dans Léo Mattéï, je me mettais toujours à la hauteur des enfants, que je les considérais comme des personnes à part entière et non comme des victimes ». La soirée consacrée au football dans la saison sera dédiée à sa mémoire.

Sur le plan des audiences, la production rappelle des chiffres solides : la série rassemble plus de trois millions de téléspectateurs par épisode et bénéficie d’une diffusion internationale dans 51 pays. Malgré ces performances, Jean‑Luc Reichmann demeure une cible régulière des réseaux sociaux. Interrogé sur les critiques, il réplique que « ceux qui critiquent sont cachés derrière leurs smartphones » et rappelle la logique de l’audience à TF1 : « À TF1, si on est mauvais, on n’y est plus. C’est le chiffre qui compte ». Face aux attaques de certains internautes — « Ah lui, je ne l’aime pas » — il invite à la liberté de choix : « Eh bien ne regardez pas. Il y a 200 chaînes de télé, on est dans une république où on a encore le choix, profitons‑en ».

Jean‑Luc Reichmann souligne enfin la vocation sociale de la série et évoque des retours concrets : des débats dans les cours d’école après diffusion et une augmentation des appels au standard des brigades des mineurs suite aux épisodes. « Il n’y a rien de plus bon que de se sentir utile », affirme-t‑il.