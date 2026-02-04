Jean-Luc Reichmann refuse la participation de Raphaël Quenard à son émission

Raphaël Quenard a révélé qu’il avait candidaté pour le jeu télévisé Attention à la marche !, présenté par Jean‑Luc Reichmann, et qu’il avait franchi plusieurs étapes de casting sans pour autant être rappelé pour participer à l’émission, a-t‑il raconté lors d’un entretien diffusé le 3 février 2026 sur Hot Ones avec Kyan Khojandi. Le comédien, aujourd’hui reconnu au cinéma, a expliqué les raisons de ce refus implicite et revient sur ce passage de sa trajectoire professionnelle.

Lors de cet échange, Raphaël Quenard a livré les détails du casting : il aurait été retenu aux premières sélections après avoir indiqué aux responsables qu’il exerçait le métier « d’organisateur de divorces et enterrements festifs ». Les équipes de casting avaient pris l’information au sérieux et lui avaient remis un document l’informant qu’il pourrait être rappelé dans l’année pour tourner dans l’émission.

Finalement, aucun rappel ne lui a été adressé. Le comédien attribue cette absence de suite à une maladresse de sa part : il explique avoir demandé au directeur de casting s’il était également impliqué dans des films, démarche qui, selon lui, a été mal perçue par la production car « ils n’acceptent pas les comédiens » pour ce type de programme, a‑t‑il déclaré.

Du casting télé aux récompenses cinéma : parcours et conséquences

Attention à la marche ! est présenté dans le récit de Raphaël Quenard comme un tremplin auquel il avait songé pour se faire connaître avant la montée en puissance de programmes comme Les 12 coups de midi. L’émission, autrefois diffusée sur TF1 et animée par Jean‑Luc Reichmann, a laissé une place dans la mémoire télévisuelle avant d’être remplacée en 2010 par le jeu actuellement diffusé à la mi‑journée sur la chaîne.

Le témoignage de Quenard, rapporté sur Hot Ones, confirme que le comédien avait franchi plusieurs étapes de sélection et que la production avait estimé recevable son parcours déclaré. Sa description de « l’erreur » commise en cherchant à établir un lien professionnel direct avec le directeur de casting jette une lumière sur les critères de recrutement de certains programmes télévisés, qui peuvent exclure les comédiens professionnels des castings grand public.

Né le 16 mai 1991 à Échirolles, Raphaël Quenard s’est néanmoins imposé par la suite au cinéma. Il a été révélé par ses rôles dans Chien de la casse de Jean‑Baptiste Durand et Yannick de Quentin Dupieux en 2023, et il a reçu deux César en 2024, dont celui de la révélation masculine et celui du meilleur jeune espoir masculin, attribués pour Chien de la casse.

