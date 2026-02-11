Jean-Luc Reichmann fait un aveu inattendu, Cyril Hanouna exulte

Karine Le Marchand, Cyril Hanouna et Jean‑Luc Reichmann se retrouvent au cœur d’une tension médiatique liée à l’arrivée annoncée de l’animateur de TPMP au sein du groupe M6 : Karine, qui dit avoir été visée par des attaques répétées, a menacé de quitter le groupe, a finalement accepté des excuses publiques, et Jean‑Luc Reichmann a tenté de jouer les intermédiaires en public.

La rivalité entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna n’est pas récente. Selon les déclarations de l’animatrice publiées dans Libération, leur relation s’est dégradée au fil des années, avec des critiques et des attaques répétées de la part de l’animateur de Touche Pas à Mon Poste. Face au projet d’intégration de Cyril Hanouna au sein du groupe M6, Karine Le Marchand a alors affirmé : « S’il vient je m’en vais. », exprimant son refus de se retrouver dans la même direction ou sur la même photo qu’une personne qu’elle accuse de la harceler et de la mépriser depuis sept ans.

Karine a détaillé ses reproches en qualifiant la situation de question éthique pour l’employeur et en estimant que l’arrivée de l’animateur porterait atteinte à l’image du groupe. Dans l’entretien à Libération, elle a évoqué des comportements et des prises de position de Cyril Hanouna — citant notamment des attaques contre le « wokisme », une posture déclarée « pro‑Elon Musk » et des anecdotes qu’il a racontées — et a jugé la situation « catastrophique » en termes d’image. Elle a également déclaré avoir été rassurée par la direction du groupe après des échanges avec celle‑ci.

Jean‑Luc Reichmann intervient entre amis

Au milieu de ces tensions, Jean‑Luc Reichmann, animateur très présent dans le paysage audiovisuel, est apparu comme une figure intermédiatrice. Lors d’une émission de Cyril Hanouna sur C8, il est intervenu en soutien à son ami Hanouna et a profité de l’occasion pour adresser un geste symbolique à Karine Le Marchand, déclarant : « J’embrasse Karine Le Marchand parce qu’elle a été très gentille. Tu as fait une sorte de mea culpa et elle t’a répondu, donc j’embrasse Karine, parce que c’est ma copine et toi aussi tu l’embrasses. »

La réponse de Karine Le Marchand aux excuses publiques de Cyril Hanouna a été mesurée. Sur France Inter, elle a dit entendre ces excuses tout en restant prudente, soulignant qu’ »il est plus facile d’ouvrir la bouche que de tendre la main ». Elle a indiqué avoir eu des échanges avec la direction du groupe M6, qui l’a rassurée, ce qui a contribué à apaiser partiellement la situation.

Dans une intervention ultérieure sur Europe 1, Karine Le Marchand a confirmé qu’elle ne recherchait pas la confrontation et que l’absence de mention de son nom par Cyril Hanouna lui convenait : « Il ne prononce pas mon nom, ça me va très bien. Ça serait ridicule que j’aille sur son émission alors que j’ai dit pique‑pendre. » Elle a ajouté que le fait d’être « oubliée » par l’animateur lui convenait et que, selon elle, l’accord tacite entre les parties était respecté : « Il a fait ses excuses, il m’oublie, il respecte complètement l’accord qu’on a passé ensemble, donc ça marche très bien comme ça. »